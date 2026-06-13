La sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) critica consulta a maestros “escuela por escuela” propuesta por Sheinbaum.

Después de que la presidenta anunciara que se consultará directamente al magisterio sobre la USICAMM y no a las cúpulas sindicales, la CNTE dio su postura.

Critica CNTE consulta a maestros “escuela por escuela” propuesta por Sheinbaum

Pedro Hernández, secretario general de la sección 9, criticó la consulta a maestros “escuela por escuela” propuesta por Claudia Sheinbaum.

El líder de la CNTE aseguró que ellos “siempre” están en consulta de sus compañeros magisteriales y que revisarán las demandas que harán a las autoridades incluid el planteamiento presidencial.

“Nosotros siempre estamos pues en una consulta a nuestros compañeros. Hoy vamos a consultar sobre las demandas concretas que vamos a plantear a la autoridad educativa local y también sobre lo que ha ofrecido, por llamarle de alguna forma, el gobierno federal." Pedro Hernández, CNTE

Para Pedro Hernández “está bien” el diálogo de Sheinbaum con los maestros aunque puntualizó que se tardará al “escuchar a más de un millón y medio de trabajadores de la educación”.

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) (Cuartoscurto / Daniel Augusto)

De acuerdo con el secretario general de la sección 9, ellos llevan los planteamientos de la base que les dice hasta “dónde” pueden o no aceptar.

La propuesta de Claudia Sheinbaum de consultar “escuela por escuela” pretende recoger las opiniones de los docentes de todo México sin intermediarios.

Esto para conocer su postura sobre la sobre la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y plantear una alternativa.

El diálogo directo y sin intermediarios comenzará a partir del mes de agosto 2026, no obstante, las conversaciones entre la CNTE y las autoridades se mantiene.