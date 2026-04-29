La Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió otra investigación en contra de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, debido a un nuevo delito que se le imputa.

“(FGR) integra la indagatoria por la posible comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en contra de Audias “N”” FGR

Así lo indicó la dependencia federal en un comunicado en el que destacó que la acusación es por la probable violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De la misma forma, la FGR aseguró que el Ministerio Público Federal tiene previsto judicializar la investigación con el fin de poner a disposición de juez de control al imputado.

FGR inicia nueva investigación en contra de “El Jardinero”

El lunes 27 de abril de 2026, Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (Semar), detuvieron en la comunidad de El Mirador, municipio de La Yesca, Nayarit a “El Jardinero”.

La captura del operador del grupo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se ejecutó para cumplimentar una orden de aprehensión que se giró por su implicación en un caso de homicidio.

Nueva investigación contra “El Jardinero” (@FGRMexico/X)

A 24 horas de la detención, la FGR informó que se abrió otra carpeta de investigación en contra de “El Jardinero”, en la que se le señala su presunta participación en otro delito.

Al respecto, la FGR indicó en su comunicado que el líder delincuencial que mantenía operaciones en Nayarit, es acusado de presunta violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Sobre dicho caso, la fiscalía destacó que el Ministerio Público Federal busca judicializar la indagatoria en el plazo constitucional de 48 horas, con la finalidad de ponerlo a disposición de un Juez de Control.

“El Jardinero” es requerido por la justicia de Estados Unidos

Al informar sobre la nueva acusación y nueva investigación que se abrió contra “El Jardinero”, la FGR recordó que el operador del CJNG es requerido por las autoridades de Estados Unidos.

Sobre ello, la fiscalía federal resaltó que el operador del grupo criminal tiene una orden de detención con fines de extradición, debido a que la justicia de ese país lo acusa de otros delitos:

Conspiración para distribuir5 kilogramos o más de cocaína con fines de importación

Conspiración para distribuir 1 kilogramo o más de heroína con fines de importación a Estados Unidos

Portación, uso y posesión de un arma de fuego por un delito de drogas