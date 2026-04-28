César Alejandro “El Güero Conta”, operador financiero de Audias Flores, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue detenido, según informó Omar García Harfuch.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantenemos acciones permanentes para debilitar a las organizaciones delictivas y llevar ante la justicia a quienes generan violencia”. Omar García Harfuch, titular de la SSPC

La detención se realizó en Zapopan, Jalisco y representa un golpe que Omar García Harfuch definió como importante en contra del CJNG.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) notificó la detención de quien era también un prestanombres del CJNG, el mismo día de la captura de Audias Flores.

Omar García Harfuch informa captura de “El Güero Conta”, operador de Audias Flores

Mediante redes sociales, Omar García Harfuch informó de la captura de César Alejandro N, alias “El Güero Conta” identificado como operador financiero de Audias Flores “El Jardinero”.

Acorde con lo dado a conocer por Omar García Harfuch, “El Güero Conta” lavaba los recursos de las actividades ilícitas del CJNG mediante empresas y prestanombres.

Omar García Harfuch también señaló que “El Güero Conta” era el encargado de invertir en productoras de tequila, así como en comprar desde aeronaves hasta casas y ranchos.

Por lo cual, su captura representa un golpe importante para la estructura financiera del CJNG, como destacó Omar García Harfuch.

En la detención de “El Güero Conta” participaron las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las dependencias hasta el momento no han compartido más detalles sobre la detención del operador financiero de “El Jardinero”.

Omar García Harfuch confirma detención de "El Güero Conta" operador financiero de El Jardinero (Omar García Harfuch)

“El Güero Conta” también es líder de célula del CJNG que opera en Tequila, Jalisco

De momento, se desconocen los delitos que se le imputarían a “El Güero Conta”, quien ha sido señalado desde 2024 de ser un líder criminal del CJNG en Tequila, Jalisco.

Pobladores de Los Naranjos denunciaron en enero de 2024 a “El Güero Conta” de controlar la región y de haber desplazado a 40 familias, derivado de amenazas que datan de 2023.

El grupo que lideraba “El Güero Conta” los despojó de su comunidad porque representaba un sitio de seguridad para el CJNG, con una entrada y salida.