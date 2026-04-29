Karely Ramírez Bañales ha sido identificada por reportes de inteligencia de las fuerzas de seguridad como la esposa de Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con la detención de quien fue considerado el sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, los bienes de Karely Ramírez Bañales en Nayarit y su actividad financiera han salido a la luz.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Karely Ramírez Bañales, esposa de Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’, como:

¿Quién es Karely Ramírez Bañales?

¿Cuántos años tiene Karely Ramírez Bañales?

¿Cuál es el signo zodiacal de Karely Ramírez Bañales?

¿Karely Ramírez Bañales tiene esposo?

¿Karely Ramírez Bañales tiene hijos?

¿Qué estudió Karely Ramírez Bañales?

¿Cuál es la trayectoria de Karely Ramírez Bañales? y más

¿Quién es Karely Ramírez Bañales?

Karely Ramírez Bañales, cuyo nombre completo es Karely Lizbeth Ramírez Bañales, es identificada como la esposa del sucesor de ‘El Mencho’, Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’.

La pareja del líder del CJNG ha sido incluida como objetivo en el operativo Agave Azul de 2020 para el bloqueo de cuentas vinculadas al cártel.

¿Cuántos años tiene Karely Ramírez Bañales?

Se desconoce la edad de Karely Ramírez Bañales.

¿Cuál es el signo zodiacal de Karely Ramírez Bañales?

Ya que no se conoce la edad o fecha de nacimiento, no podemos conocer el signo zodiacal.

¿Karely Ramírez Bañales tiene esposo?

Sí. Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’ es el esposo de Karely Ramírez Bañales; sin embargo, se desconoce si su matrimonio es legal.

¿Karely Ramírez Bañales tiene hijos?

Se desconoce si Karely Ramírez Bañales y ‘El Jardinero’ tienen o no hijos.

¿Qué estudió Karely Ramírez Bañales?

Se desconoce qué estudió Karely Ramírez Bañales ni su último grado de estudios.

¿Cuál es la trayectoria de Karely Ramírez Bañales?

Karely Ramírez Bañales es la propietaria de un terreno que se utiliza como salón de eventos conocido como ‘La Quinta Maya’ en Ixtlán del Río, Nayarit.

En dicha propiedad se localizó, a través de imágenes satelitales, un auto de lujo valuado en más de 3.5 millones de pesos que le pertenecería a la esposa de ‘El Jardinero’.

En 2020 sus cuentas fueron congeladas como parte del operativo Agave Azul, en la que se retuvo un total de 20 mil millones de pesos de mil 939 cuentas bancarias ligadas al CJNG.

Sin embargo, en febrero de 2025 Karely Ramírez Bañales logró que un Tribunal Colegiado declarara inválidas las acciones del operativo, con lo que recuperó dos cuentas bancarias.