El Gabinete de Seguridad de México informó que mantiene un despliegue operativo en Nayarit tras la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.

En su comunicado, detalló que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno para contener los hechos derivados de la captura realizada por la Secretaría de Marina.

Asimismo, precisó que no se registran bloqueos carreteros activos, aunque se reportaron 6 vehículos incinerados y 6 tiendas incendiadas, sin personas lesionadas ni fallecidas.

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Primeros reportes de violencia en Nayarit tras captura de “El Jardinero” generan despliegue de seguridad

Tras la detención, se registraron enfrentamientos armados y disturbios en distintas zonas del estado, generando preocupación entre la población local.

Los hechos se concentraron principalmente en el municipio de Tecuala, donde se reportaron bloqueos, incendios de negocios y detonaciones de arma de fuego.

Violencia sacude Nayarit tras captura de Audias Flores “El Jardinero” (Especial)

Habitantes difundieron imágenes y testimonios sobre momentos de tensión, mientras autoridades locales activaron protocolos de seguridad para restablecer el orden.

La captura de Flores Silva ocurrió en Tepic, en el paraje conocido como El Mirador, mediante un operativo de fuerzas especiales.

El detenido es identificado como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación y posible relevo de liderazgo tras Nemesio Oseguera Cervantes.

El Gabinete de Seguridad también desmintió versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta suspensión de clases en la entidad.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a informarse por canales oficiales y evitar la difusión de rumores que puedan generar incertidumbre.