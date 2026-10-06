Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la detención de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, en Zapopan, Jalisco, a quien las autoridades vinculan como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras un operativo de inteligencia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Guardia Nacional (GN) y SSPC detuvieron a El Tanque en el municipio de Zapopan en Jalisco.

De acuerdo con García Harfuch, las autoridades identificaron que Iván tenía presencia en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

Además, es señalado por diversos delitos y presuntamente formaba parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien fuera líder del CJNG.

Como parte de las investigaciones, las autoridades también intercambiaron información con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Harfuch confirma detención de El Tanque en Zapopan, operador regional del CJNG (Omar García Harfuch en X)

¿De qué delitos acusan a El Tanque, operador regional del CJNG?

Como resultado del seguimiento a distintas líneas de investigación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), las autoridades identificaron que Iván Cazarín Molina estaría relacionado con diversos delitos, entre ellos:

Lavado de dinero.

Robo de hidrocarburos.

Tráfico de drogas y armas.

Homicidios.

Robo de vehículos.

Robo de mercancías.

Además, las autoridades lo vinculan con el ataque contra un helicóptero que participaba en una operación para detener a un objetivo prioritario, ocurrido en Jalisco en mayo de 2015.

¿Cómo ocurrió la detención de El Tanque en Zapopan?

García Harfuch explicó que, como resultado de los trabajos de gabinete y campo, los agentes identificaron la zona de movilidad de Iván Cazarín Molina y desplegaron un operativo interinstitucional en el municipio de Zapopan.

Durante el operativo, El Tanque fue detenido y las autoridades aseguraron un arma de fuego, diversas dosis de droga y un vehículo.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y, junto con los objetos asegurados, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Además el titular de la SSPC, agradeció a los gobiernos de Veracruz y Jalisco, y a sus gobernadores, Rocío Nahle, y Pablo Lemus por su apoyo para esta detención.