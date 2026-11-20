Tijuana vs Atlante se enfrentan en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 20 de noviembre a las 19 horas por Fox One.
- Partido: Tijuana vs Atlante
- Fase: Jornada 17 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 20 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Fox One
Tijuana vs Atlante es uno de los tres partidos programado para este viernes 20 de noviembre, en la Jornada 17 del Apertura 2026.
Tijuana vs Atlante: Día para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
El viernes 20 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 17 de la Liga MX, día en que se miden Tijuana vs Atlante.
Tijuana vs Atlante: Hora para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Tijuana vs Atlante.
Tijuana vs Atlante: Canal para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
El partido Tijuana vs Atlante podrá verse a través de la señal de Fox One.
- Partido: Tijuana vs Atlante
- Fase: Jornada 17 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 20 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Fox One