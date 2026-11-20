Las escuelas aledañas a la refinería Dos Bocas, ubicada en Paraíso, Tabasco, serán reubicadas antes del próximo ciclo escolar 2027-2028.

“Ya hay fecha dispuesta… es próximo… se está nivelando el terreno y rellenando… va a ser (el anuncio), entiendo, los primeros días de diciembre… es para el inicio del próximo ciclo escolar…” César Raúl Ojeda, gerente de Responsabilidad social de Pemex

La reubicación fue confirmada por César Raúl Ojeda, gerente de Responsabilidad Social de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las dos escuelas aledañas a la refínería Dos Bocas que se van a reubicar son el Jardín de Niños Agustín Melgar y la Primaria Abías Domínguez Alejandro.

Anuncio oficial de reubicación de escuelas cercanas a refinería Dos Bocas será en diciembre

Los detalles de la reubicación se darán a conocer a inicios de diciembre de 2026 por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Mario Delgado.

También participarán Javier May, gobernador de Tabasco y Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía, además de personal de Pemex.

Existe la donación de un terreno por parte del ayuntamiento de Paraíso para la reubicación de las escuelas en el cual ya se están haciendo trabajos de relleno y aplanamiento. Queda pendiente la construcción por parte del gobierno de estatal de Tabasco.

Reubicarán escuelas aledañas a refinería Dos Bocas tras incendios y explosiones

Cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la reubicación de las escuelas luego de registrarse contaminación en el medio ambiente.

De la misma manera, ante explosiones e incendios y la división de solamente una barda entre la refinería Dos Bocas y las escuelas, lo que ha incrementado la preocupación de padres de familia.

“No tiene por qué preocuparse”, dijo el César Raúl Ojeda, gerente de Responsabilidad Social Pemex, pues ya se adelantan trabajos y el anuncio se realizará próximamente.