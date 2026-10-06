La captura de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, representa uno de los golpes más relevantes recientes contra la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como un operador de alto nivel dentro del CJNG, el presunto delincuente es señalado por coordinar actividades en varios estados de México y por su cercanía con el liderazgo del grupo encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Su detención, informada por Omar García Harfuch, reaviva el interés sobre el papel que desempeñaba dentro del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

¿Quién es Iván Cazarín Molina “El Tanque”?

Iván Cazarín Molina alias “El Tanque” es un narcotraficante y operador regional miembro del CJNG, que también era buscado por Estados Unidos, debido a su nivel de importancia por ser del círculo cercano a El Mencho.

Se cree que Iván Cazarín Molina “El Tanque” es miembro fundador del CJNG, al que se le atribuyen distintos delitos como:

Lavado de dinero

Huachicol

Secuestro

Homicidios

Extorsiones

Tráfico de drogas

Sumado a ello, Iván Cazarín Molina “El Tanque” estaría totalmente implicado en el ataque que recibió un helicóptero del Ejército en 2015, en donde fueron derivados tras recibir un tanque en Villa Purificación, Jalisco.

Se cree que Iván Cazarín Molina “El Tanque” habría nacido en Veracruz, debido a la nomenclatura de su CURP, difundido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Iván Cazarín Molina "El Tanque", operador regional del CJNG. (Especial)

Asimismo, se dice que el miembro de la familia de “El Tanque”, su hermano César Cazarín Molina ‘Tornado’, su sobrino Jahir Cazarín Ramos, además de su suegro Domingo Medina Díaz ‘El Mingo’, quienes también trabajan para el CJNG.

Se sabe que el hermano de Iván Cazarín Molina fue detenido en 2015 en Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco, y actualmente se encuentra recluido en el Cefereso 9 Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua.

¿Qué edad tiene Iván Cazarín Molina “El Tanque”?

Iván Cazarín Molina “El Tanque” tiene 41 años de edad, pues nació un 15 de octubre de 1984.

¿Quién es la esposa de Iván Cazarín Molina “El Tanque”?

Se desconoce quién es la esposa de Iván Cazarín Molina “El Tanque”.

¿Qué signo zodiacal es Iván Cazarín Molina “El Tanque”?

Iván Cazarín Molina “El Tanque” es del signo zodiacal de Libra, pues nació un 15 de octubre.

Iván Cazarín Molina "El Tanque", operador regional del CJNG. (@c4jimenez)

¿Cuántos hijos tiene Iván Cazarín Molina “El Tanque”?

Se desconoce si Iván Cazarín Molina “El Tanque” tiene hijos.

¿Qué estudió Iván Cazarín Molina “El Tanque”?

Se desconoce el grado de estudios de Iván Cazarín Molina “El Tanque”

¿En qué ha trabajado Iván Cazarín Molina “El Tanque”?

Iván Cazarín Molina “El Tanque” trabaja como operador regional del CJNG, con labores vinculadas al narcotráfico, homicidios, secuestro, huachicol, entre otros trabajos fuera de la ley.

Omar García Harfuch informa la detención de Iván Cazarín Molina “El Tanque”

El secretario de SSPC informó la detención de Iván Cazarín Molina “El Tanque” el 5 de octubre de 2026, sujeto identificado como operador regional del CJNG con actividades delictivas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

La operación conjunta del gabinete de seguridad llevó a su detención en Zapopan, Jalisco, acusado de homicidios, extorsiones, secuestro, huachicol, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Harfuch confirma detención de El Tanque en Zapopan, operador regional del CJNG (Especial)

Iván Cazarín Molina “El Tanque” también es acusado de haber participado en el ataque contra un helicóptero del Ejército en 2015, en donde murieron varios servidores públicos.

Por otra parte, se sabe que Iván Cazarín Molina “El Tanque” fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus vínculos con el CJNG, asegurando pertenecía al círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.