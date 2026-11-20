El Registro Nacional de Detenciones informa que Lili Campos, exalcaldesa de Playa del Carmen (2021-2024) por el PAN, fue detenida en la CDMX la tarde del 19 de noviembre de 2026.

Actualmente, Lili Campos se encuentra en la Fiscalía General de la República (FGR) de Tacubaya y se le suma que es acusada de presuntas irregularidades durante su gobierno en Playa del Carmen, Quintana Roo, con el recurso público.

Detienen a Lili Campos, exalcaldesa de Playa del Carmen acusada de irregularidades en su gobierno

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO) detectó presuntas desviaciones de recursos públicos en 2023, durante el periodo de gobierno de Lili Campos, por más de 80 millones de pesos.

Ahora, trascendió que Lili Campos fue detenida en la CDMX el 19 de noviembre de 2026.

De entre los detalles sobre la detención de Lili Campos, el Registro Nacional de Detenciones detalla que vestía un traje negro, blusa color hueso, pantalón negro, zapatillas negras y cabello largo y en color rubio cuando fue detenida.

Detienen a Lili Campos en la CDMX. (Especial)

Según el reporte consultado la madrugada de hoy, el estatus de Lili Campos era “en traslado” tras su detención en la alcaldía Venustiano Carranza.

Hasta el momento, aún se desconoce qué motivó a la detención de la exalcaldesa de Playa del Carmen.

Lili Campos no compareció en junio 2026 cuando Auditoría Superior de Quintana Roo la citó

Por la investigación que la ASEQROO desarrolla por motivo del presunto desvío de recursos en la gestión de Lili Campos en Playa del Carmen, se le citó a comparecer el 29 de junio, pero esta no acudió.

Un día después se dio a conocer que Lili Campos promovió un amparo para no acudir a la comparecencia. Sin embargo, se argumenta que este fue rechazado, pero aún así no acudió.

Tras ello, se informó que el caso seguiría por el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo, quien tendría 12 expedientes en los que la exalcaldesa participaría, pero se desconocen más detalles.