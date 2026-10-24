Elementos de seguridad desplegaron un operativo por aire y tierra este viernes 23 de octubre en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, lo que derivó en la detención de un objetivo prioritario.

De acuerdo con la información, la detención del objetivo prioritario se realizó en inmediaciones de la avenida Servidor Público. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la persona arrestada.

Capturan a objetivo prioritario tras operativo aéreo y terrestre en Zapopan

La tarde de este viernes se reportó una fuerte movilización de elementos de seguridad en el fraccionamiento Valle Real, en Zapopan, que habría dejado la captura de un objetivo prioritario.

A través de redes sociales comenzaron a divulgarse videos de la alta presencia de camionetas de la policía estatal en el lugar, así como un helicóptero resguardando y dando vueltas por la zona.

Operativo por aire y tierra en Zapopan termina con la captura de un objetivo prioritario (Captura de pantalla)

Medios locales reportan que el operativo fue encabezado por la Secretaría de Seguridad de Jalisco. La movilización de tantos elementos de seguridad desató intriga entre habitantes y conductores de la zona.

La información sobre el despliegue de seguridad fue difundida por medios de comunicación y habitantes del lugar a través de redes. Se desconocen los detalles del operativo en Zapopan.

Se espera que las autoridades correspondientes proporcionen más información para esclarecer los motivos del operativo y confirmar los resultados de la intervención policial.