La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pide directamente a la Fiscalía General de la República (FGR) aclarar el posible vínculo entre Iván Cazarín Molina “El Tanque”, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el empresario Amílcar Olán.

“No me han informado nada al respecto y en todo caso la Fiscalía General de la República tendría que informarlo si es que hay alguna relación” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde su conferencia mañanera del pueblo del miércoles 7 de octubre, la presidenta de México, pidió a la FGR informar sobre el caso, después de que se relacionara a “El Tanque” con una red de huachicol fiscal donde participaría presuntamente Amílcar Olán, cercano a Andrés Manuel López Beltrán.

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