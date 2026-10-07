La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pide directamente a la Fiscalía General de la República (FGR) aclarar el posible vínculo entre Iván Cazarín Molina “El Tanque”, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el empresario Amílcar Olán.
“No me han informado nada al respecto y en todo caso la Fiscalía General de la República tendría que informarlo si es que hay alguna relación”Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Desde su conferencia mañanera del pueblo del miércoles 7 de octubre, la presidenta de México, pidió a la FGR informar sobre el caso, después de que se relacionara a “El Tanque” con una red de huachicol fiscal donde participaría presuntamente Amílcar Olán, cercano a Andrés Manuel López Beltrán.
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