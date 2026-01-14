La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la detención de cuatro presuntos integrantes del CJNG en operativos coordinados en Nayarit y Jalisco.

El Gabinete de Seguridad mencionó a su vez que entre los detenidos está un operador regional, así como otros tres presuntos integrantes Cártel Jalisco Nueva Generación:

Luis Ignacio N “Cárdenas”

José N

Carlos N

Mauricio N

FGR capturó a Luis Ignacio “Cárdenas”, operador del CJNG en Nayarit y Jalisco

Fue el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara, quien informó que en un operativo coordinado se dio con la detención de los integrantes del CJNG.

Las investigaciones y trabajos de inteligencia derivaron en un patrón y un domicilio en Tepic, Nayarit en donde detuvieron a Luis Ignacio “Cárdenas”, un presunto operador financiero del CJNG.

Acorde con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, Luis Ignacio “Cárdenas” era el encargado de traficar droga vía aérea desde Centroamérica con pistas en tres estados:

Nayarit

Jalisco

Zacatecas

La detención se llevó a cabo en Nayarit, además de que se aseguraron diversas sustancias como cristal y cocaína, así como un arma larga.

Operativos de la FGR derivaron en la detención de tres otros integrantes del CJNG en Jalisco

En un segundo operativo y tras seguimiento aéreo, se logró la detención otros presuntos integrantes del CJNG en un domicilio de Zapopan, Jalisco, en donde la FGR realizó la detención.

Ulises Lara mencionó que la detención de José N se dio tras obtener una orden de cateo en sus dos domicilios, en donde se encontró cocaína, armas así como dinero en efectivo.

Asimismo y acorde con las investigaciones, José N sería jefe de plaza del CJNG en la zona de Tlajomulco de Zúñiga y la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

Los operativos en Nayarit y Jalisco fueron realizados gracias al trabajo coordinado de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.