La Fiscalía de Jalisco aseguró una finca en el municipio de Tecalitlán que era usada como clínica clandestina y donde fueron localizados ocho hombres que permanecían privados de su libertad.

Reportes señalan que la finca tenía relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo criminal lo usaba para atender y resguardar a integrantes con lesiones, a fin de recuperarse en el sitio.

Fiscalía de Jalisco asegura clínica clandestina del CJNG y libera a 8 hombres secuestrados

Este jueves 10 de septiembre, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer los resultados de un operativo realizado en Tecalitlán, en el que aseguraron una finca usada como clínica por el CJNG.

Fiscalía de Jalisco asegura finca usada como clínica por el CJNG (Captura de pantalla)

Además del aseguramiento de la finca, autoridades de seguridad lograron rescatar ocho personas y detener a cinco hombres y una mujer. También se resguardaron:

Medicamentos

Material ortopédico

3 pares de muletas

Material vegetal verde con características propias de una droga

Una báscula gramera

Botas tácticas

100 cartuchos útiles calibre 5.56 x 45

Autoridades reportaron que, según los indicios recabados, la finca en Tecalitlán era utilizada por el CJNG como espacio de resguardo para personas lesionadas o en recuperación física.

De acuerdo con la información, al menos dos de las personas detenidas por la Fiscalía de Jalisco presentaban dificultades para caminar. Hasta el momento, se desconocen sus identidades.

Fiscalía de Jalisco asegura finca usada como clínica por el CJNG (@FiscaliaJal)

El aseguramiento se dio luego de las investigaciones por la desaparición de un joven de 20 años de edad en San Pedro Tlaquepaque. El sujeto se subió a un taxi rumbo a una oferta de trabajo y desapareció.