Elementos de seguridad detuvieron en Guadalajara a José Elías “N”, alias El Chipo, identificado como el operador financiero de El Jardinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la información, El Chipo se encargaba de administrar recursos económicos provenientes de actividades ilícitas, así como coordinar movimientos y operaciones logísticas del CJNG.

Detienen en Guadalajara a El Chipo, operador de El Jardinero del CJNG

Este martes 19 de mayo se dio a conocer que durante un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos del Gabinete de Seguridad, se logró la detención de El Chipo, operador de El Jardinero del CJNG.

Detienen en Guadalajara a El Chipo, operador de El Jardinero del CJNG (Captura de pantalla)

El Chipo fue detenido durante la ejecución de órdenes de cateo en cinco domicilios del estado de Jalisco, señalados en trabajos de inteligencia por presuntas actividades ilícitas.

Reportes indican que El Chipo trabajaba directamente para Audias Flores Silva, alias El Jardinero, cuyo nombre se mencionó entre los que podrían ocupar el lugar de El Mencho tras ser abatido.

Cabe recordar que El Jardinero fue capturado en el estado de Nayarit durante un operativo de la Secretaría de Marina a finales de abril, hecho que fue confirmado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.

En el operativo en el que se detuvo a El Chipo, también se capturó a Jorge Ernesto Águila, presunto integrante del CJNG, y se aseguraron:

Armas cortas

Cartuchos

Cargadores

Presuntas dosis de droga

Teléfonos celulares

Vehículos

Documentos

Los operativos se realizaron en los diversos domicilios ubicados en las colonias Jardines de Santa Isabel, La Esperanza y El Salvador, y también se habría localizado un almacén con alcohol posiblemente adulterado.