El exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, desmintió públicamente las versiones difundidas que aseguraban su presencia en el funeral de Miguel Ángel Félix Gallardo.

Esto luego de que circulara un video donde Enrique Alfaro Ramírez asistía a un velorio, el cual se aseguró que era el de Miguel Ángel Félix Gallardo.

Enrique Alfaro aclara que fue al funeral de su suegro

A través de su cuenta de X, Enrique Alfaro señaló que estuvo en Jalisco para acompañar a su esposa tras la muerte de su padre, Armando. Dejando implícito que el video correspondía a otra fecha.

Con lo cual Enrique Alfaro niega que haya estado en el funeral de Félix Gallardo, como se dijo en las últimas horas.

Aclaración de Enrique Alfaro (Especial)

El exfuncionario mencionó que aprovechó su visita a Jalisco para reunirse con amistades, acudir a sus restaurantes preferidos y convivir con ciudadanos que le manifestaron su afecto en la calle.

Del mismo modo, realizó una visita a las instalaciones de Verde Valle para convivir con el plantel de las Chivas del Guadalajara, equipo del cual se declaró ferviente aficionado.

Tras concluir todas estas actividades, el político confirmó su regreso a Valladolid, España, donde reside y labora actualmente desempeñándose como director técnico de fútbol.

¿Por qué se decía que Enrique Alfaro fue al funeral de Miguel Ángel Félix Gallardo?

La controversia mediática alrededor de Enrique Alfaro y Miguel Ángel Félix Gallardo cobró fuerza luego de que un video grabado durante un funeral comenzara a compartirse de forma masiva en redes sociales.

Frente a las especulaciones que sostenían que Enrique Alfaro acudió a despedir a Félix Gallardo, reportes indicaron que la imagen difundida correspondería en realidad al sepelio del padre del político.

No obstante, usuarios de redes sociales no quedaron del todo convencidos, señalando presuntos vínculos e intercambios históricos en los sectores inmobiliario y notarial, aunque sin ofrecer pruebas contundentes.

Sin embargo, el exmandatario negó rotundamente cualquier nexo con el narcotraficante y reiteró que su viaje obedeció de manera exclusiva a acompañar el duelo de su esposa.