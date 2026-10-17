Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aprehendieron en Zapopan, Jalisco, a Luis Manuel “N”, alias el Ingeniero, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo que se ejecutó de manera coordinada con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), derivó en el aseguramiento de armamento y otros elementos de prueba.

La detención de El Ingeniero puso al descubierto su función especializada en el diseño de infraestructura subterránea, pues en investigaciones de le señala por ser el presunto responsable de los túneles del CJNG.

Aseguran al Ingeniero durante operativo en Zapopan, Jalisco

Gracias a las labores de inteligencia castrense encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, el viernes 16 de octubre de 2026 se logró ubicar en la zona metropolitana del estado de Jalisco a Luis Manuel “N”, alias El Ingeniero.

Durante el despliegue táctico, las fuerzas federales aseguraron armas de fuego, diversas dosis de sustancia ilícita y un automóvil que utilizaba el imputado para desplazarse por la entidad.

Luego de que se concretó la captura en el municipio de Zapopán, El Ingeniero fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación en la sede delegacional de la ciudad de Guadalajara.

Detienen a El Ingeniero, presunto responsable de los túneles del CJNG para traficar drogas (Especial)

En tanto, las autoridades ministeriales adscritas a la Fiscalía General de la República iniciaron la integración de la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación legal del aprehendido.

En su informe sobre la detención, el Gabinete de Seguridad aseguró que no se registraron enfrentamientos armados ni personas lesionadas durante la ejecución del mandamiento judicial en el territorio jalisciense.

El Ingeniero es señalado como el responsable de los túneles del CJNG

En torno a la detención de El Ingeniero, reportes de inteligencia establecen que era el presunto responsable de los túneles que son utilizados por el CJNG para el trasiego de droga.

La infraestructura subterránea era diseñada y construida principalmente en la frontera entre Tijuana y Estados Unidos, permitiendo el tráfico constante de sustancias ilícitas.

Las autoridades identifican al aprehendido como un operador clave bajo las órdenes directas de Juan Carlos Valencia González, alias el 03, en la estructura de la organización criminal.

De la misma forma, el imputado cuenta con acusaciones formales ante la Corte del Distrito Sur de San Diego, California, pues se le imputan cargos de conspiración para la distribución de estupefacientes.