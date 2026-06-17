Luis Alberto Vargas Ruiz, es el esposo de Diana Sánchez Barrios, la diputada de CDMX por Morena, y quien tendría varios delitos en su contra.

Pero ¿qué más se sabe de Luis Alberto Vargas Ruiz? Te lo compartimos con los siguientes datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Luis Alberto Vargas Ruiz habría agredido a Alessandra Rojo de la Vega por orden de Diana Sánchez Barrios

¿Quién es Luis Alberto Vargas Ruiz?

Luis Alberto Vargas Ruiz es padre de los hijos de la diputada de Morena, Diana Sánchez Barrios, mismo que ha sido detenido y acusado de:

Robo

Amenazas

Lesiones

Invasión de predios

Violencia

Extorsión

Hasta el 2020 habían varias carpetas de investigación contra Luis Alberto Vargas Ruiz, según fuentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Por otra parte, en 2019 se dijo que Luis Alberto Vargas Ruiz había estado en la cárcel en tres ocasiones, una de ellas en 2014.

Para el 2021 se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Luis Alberto Vargas Ruiz.

¿Qué edad tiene Luis Alberto Vargas Ruiz?

Se desconoce la edad de Luis Alberto Vargas Ruiz.

¿Quién es la esposa de Luis Alberto Vargas Ruiz?

La esposa de Luis Alberto Vargas Ruiz, es Diana Sánchez Barrios, según las últimas declaraciones dadas en 2020.

Diana Sánchez Barrios se integra al Congreso de CDMX (Diana Sánchez Barrios vía X)

¿Qué signo zodiacal es Luis Alberto Vargas Ruiz?

Se desconoce qué signo zodiacal es Luis Alberto Vargas Ruiz.

¿Cuántos hijos tiene Luis Alberto Vargas Ruiz?

Luis Alberto Vargas Ruiz sí tiene hijos, pero se desconoce cuántos.

¿Qué estudió Luis Alberto Vargas Ruiz?

Se desconoce el grado de estudios de Luis Alberto Vargas Ruiz.

¿En qué ha trabajado Luis Alberto Vargas Ruiz?

Hasta el 2014 Luis Alberto Vargas Ruiz decía ser comerciante.

Luis Alberto Vargas Ruiz habría agredido a Rojo de la Vega por orden de Sánchez Barrios

El esposo de Diana Sánchez Barrios, sería uno de los implicados en la agresión que Alessandra Rojo de la Vega tuvo en Zona Rosa, cuando acudió para hablar con los comerciantes de la zona.

Según información dada por la misma alcaldesa de Cuauhtémoc, Luis Alberto Vargas Ruiz fue captado en los videos que su equipo grabó cuando fueron interceptados para agredirlos con armas blancas.

Asimismo, destapó que presuntamente el esposo de Diana Sánchez Barrios, tiene orden de aprehensión por varios delitos como robo, invasión de predios, amenazas, entre otros en la CDMX.