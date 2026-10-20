La captura de Arturo Enrique Guillén García, identificado como “El Nenuco”, representa un nuevo golpe contra las estructuras operativas del crimen organizado en la región noroeste de México.

De acuerdo con los reportes, el presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue detenido durante un operativo realizado en Zapopan, Jalisco, donde permanecía en un hospital privado mientras enfrentaba problemas de salud.

Las autoridades ejecutaron contra Arturo Enrique Guillén García una orden de aprehensión vigente por homicidio, en una acción coordinada por instancias federales de seguridad e investigación.

Arturo Enrique Guillén García, “El Nenuco”, sería un operador del CJNG en Tijuana, Baja California

Arturo Enrique Guillén García, alías “El Nenuco”, fue identificado como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva General (CJNG) en Tijuana, Baja California.

“El Nenuco” se encontraba en un hospital privado en Zapopan, Jalisco, cuando comenzaron las operaciones del Gabinete de Seguridad para ejecutar la orden de aprehensión por homicidio.

Los reportes informan que los hechos sucedieron ayer 19 de octubre de 2026 en el área de urgencia en donde “El Nenuco” se encontraba recibiendo atención médica en la colonia Jardines de Guadalupe en Zapopan.

Arturo Enrique Guillén García "El Nenuco", presunto operador del CJNG, es detenido. (Especial)

Asimismo, se señala que Arturo Enrique Guillén García era catalogado como pieza clave del CJNG para los ilícitos en la frontera con Estados Unidos.

Se desconoce si hasta el momento hay otros detenidos junto con “El Nenuco” y que también pertenecerían al CJNG.