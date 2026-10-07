Derek Maltz, exdirector de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), felicitó a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, por la captura de Iván Cazarín Molina, alias El Tanque.

“Gran trabajo en México. Gracias Omar García Harfuch y a todo el valiente personal que participó en esta importante misión” Derek Maltz, exdirector de la DEA

Iván Cazarín Molina, El Tanque, fue detenido en Zapopan, Jalisco, el 6 de octubre y era fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Tanque era coordinador regional del CJNG en estados como Oaxaca, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Derek Maltz felicita a Harfuch por captura de El Tanque y arremete contra Rocha Moya (@derekmaltz_sr)

Derek Maltz pide enviar a Rubén Rocha Moya a Estados Unidos tras captura de El Tanque

Derek Maltz no solo felicitó a Harfuch por la detención de El Tanque, sino también pidió enviar a Rubén Rocha Moya y otros políticos corruptos a Estado Unidos como lo ha solicitado ese país.

El exfuncionario de la DEA se refirió que Rocha Moya es uno de los políticos que ha apoyado a los cárteles terroristas para facilitar sus actividades delincuenciales, por lo cual debería ser el “siguiente” en ser detenido.

Maltz dijo que tanto narcotraficantes como políticos corruptos deben enfrentar la justicia en Estados Unidos, lo cual también sería un gran logro.

Derek Maltz crea imagen con IA de Rocha Moya entregado a Estados Unidos

Derek Maltz compartió su publicación en X con una imagen de El Tanque detenido por fuerzas federales y con un avión de la Guardia Nacional mexicana de fondo.

En la misma imagen usó la mitad del espació para crear una imagen con Inteligencia Artificial con la leyenda “next (siguiente)” en la que simula la detención de Rubén Rocha Moya por autoridades mexicanas y su entrega a autoridades de Estados Unidos como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), DEA y el departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).