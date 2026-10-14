La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Iván Cazarín Molina alias El Tanque, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue vinculado a proceso por presuntamente haber cometido cuatro delitos.

El Tanque pasará su proceso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 “Altiplano”, siendo que un juez fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

El Tanque es vinculado a proceso; vivirá su proceso en el “Altiplano

La FGR informó que el 13 de octubre de 2026, Iván Cazarín Molina conocido como El Tanque y detenido en Zapopan, Jalisco, fue vinculado a proceso por estos delitos:

Delincuencia organizada

Secuestro

Portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas

Delitos contra la salud

El Tanque es acusado de ser presuntamente operador del CJNG, quien además era señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de huachicol introducido a Texas.

La FGR también detalló que la vinculación a proceso de El Tanque sucedió tras la determinación de un juez por la pruebas que el Ministerio Público Federal (MPF) y la FEMDO dieron.

Comunicado de la FGR sobre la vinculación a proceso de El Tanque. (@FGRMexico)

Por otra parte, se confirmó que El Tanque deberá vivir su proceso en prisión preventiva en el Cefereso No.1 conocido como “Altiplano” en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Asimismo, se determinó que son cuatro meses para la investigación complementaria, de modo que la siguiente audiencia de El Tanque, presunto operador del CJNG, será en febrero 2027.