El Hospital Jardines de Zapopan, Jalisco, pasó una noche de tensión rodeado de fuerzas federales tras la llegada de un herido de bala acompañado de hombres armados.

No se ha confirmado la identidad del hombre herido de bala pero se sabe que fue atendido en el quirófano en calidad de detenido.

Tras la llegada del hombre herido, acompañado de una escolta de hombres armados, se registró la llegada del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República (FGR).

Hospital Jardines de Zapopan pasa la noche rodeado de fuerzas federales por paciente detenido

Se difundieron varios videos, uno de ellos del exterior del Hospital Jardines de Zapopan en el que se logra confirmar la presencia de patrullas con torretas.

De la misma manera, se contabilizan varios vehículos de la Sedena y personal militar resguardando el exterior.

Otros videos muestran en exterior del Hospital Jardines con el resguardo de agentes de la las Fuerzas Armadas, tanto del hospital como de la zona de urgencias y casas vecinas.

Marina sobrevuela Zapopan por paciente detenido en Hospital Jardines

El operativo desplegado ante la presencia de hombres armados y el paciente detenido incluyó sobrevuelos de un helicóptero de la Marina y cierres viales en la avenida Manuel J. Clouthier.

Durante el operativo se aseguraron tres vehículos: