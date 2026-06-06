El cirujano José Humberto Cuéllar Ferrara es vinculado a proceso por abuso sexual agravado en contra de Norma Patricia Ayala, asesinada en 2024 en Ciudad de México.

Norma Patricia fue asesinada en un asalto simulado el 11 de junio de 2024; horas después se señaló a José Humberto como presunto autor intelectual del ataque.

De acuerdo con lo dado a conocer, Norma Patricia había denunciado a José Humberto por abuso sexual y mala praxis en una cirugía estética, razón del feminicidio.

El próximo jueves 11 de junio se cumplirán dos años del feminicidio de Norma Patricia, sin embargo, hasta el momento sólo se ha dictado sentencia en contra de uno de sus agresores.

Caso Norma Patricia: cirujano y autor intelectual de su feminicidio es vinculado a proceso

A casi dos años de su feminicidio, el cirujano José Humberto Cuéllar fue vinculado a proceso por el delito que Norma Patricia denunció, abuso sexual agravado.

Tras su extradición desde Colombia, José Humberto fue presentado ante un juez de control de CDMX, quien habría dictado prisión preventiva como medida cautelar.

Hasta el momento, no se tiene un comunicado de parte de la Fiscalía General de Justicia de CDMX sobre la vinculación a proceso de José Humberto Cuéllar.

Sin embargo, las autoridades de CDMX cumplimentarían una segunda orden de aprehensión por el feminicidio de Norma Patricia planeado por José Humberto Cuéllar.

Esto fue señalado por los tres detenidos y presuntos implicados en el feminicidio, quienes identificaron a José Humberto como quien les pagó para perpetrarlo.

José Humberto Cuéllar Ferrara, cirujano anestesiólogo (especial)

Caso Norma Patricia: sólo hay un sentenciado por su feminicidio

El pasado 12 de febrero, Marco Antonio “N” recibió condena por el feminicidio de Norma Patricia, con una sentencia de 43 años de prisión.

De acuerdo con lo que se sabe, Marco Antonio era el conductor del vehículo en el que escapó con Luis Alfonso, quien habría disparado a Norma Patricia.

Mientras que el tercer detenido, Javier “N”, fue quien siguió a Norma Patricia, por lo que el cirujano José Humberto también está señalado de acoso.