Tras la balacera en Teotihuacán en el Estado de México, se dio a conocer la lista con los nombres, edades y nacionalidades de las víctimas de este hecho violento.

Según se indicó en un comunicado difundido el 20 de abril, al momento se tiene conocimiento de 13 personas heridas, de los cuales 2 serían menores de edad:

Gerónimo González Castro, de 6 años, colombiano Leticia Mondea Folsta, de 13 años, brasileña Dayana Paola Castro Calderón, de 37 años, colombiana Delicia Li de Yong, de 29 años, canadiense Maikol Michelle Mitrocil, de 32 años, ruso Luisa Fernanda Puentes Alzate, de 22 años, colombiana Francis Arlette Rivero, de 55 años, brasileña Jaslin Landaverde, de 26 años, estadounidense Gregoire Magadini, de 38 años, estadounidense Jalen Aybar, de 27 años, estadounidense Alejandra Graciano, de 34 años, estadounidense Alex Daniel Marco Witz, de 29 años, estadounidense Barriet-D Marco Witz, de 61 años, estadounidense

Sobre este hecho, el Gobierno de México anunció que se activaron de inmediato los protocolos de atención y coordinación entre instituciones para trasladar a los 13 turistas heridos.

Lista de víctimas de la balacera en Teotihuacán

IMSS-Bienestar traslada a tres heridos de Teotihuacán al Hospital de Ixtapaluca

El IMSS-Bienestar informó que tres de los seis pacientes lesionados durante el incidente registrado en Teotihuacán, fueron trasladados al Hospital General de Ixtapaluca para recibir atención especializada.

Uno de ellos, menor de edad, fue referido junto con su madre para asegurar su acompañamiento durante todo el proceso de atención, mientras que ella también recibirá seguimiento en la misma unidad.

“Cada paciente será valorado y atendido por un equipo multidisciplinario conformado por cirujanos generales, especialistas en ortopedia, cirugía vascular periférica y cirugía plástica, garantizando un abordaje completo para su recuperación” Gobierno de México

Mientras tanto, las otras tres personas continúan en el Hospital General de Axapusco, donde permanecen bajo observación médica y con seguimiento clínico constante.

IMSS-Bienestar traslada a tres heridos de Teotihuacán al Hospital de Ixtapaluca (Gobierno de México )



