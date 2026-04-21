Tras la balacera en Teotihuacán en el Estado de México, se dio a conocer la lista con los nombres, edades y nacionalidades de las víctimas de este hecho violento.
Según se indicó en un comunicado difundido el 20 de abril, al momento se tiene conocimiento de 13 personas heridas, de los cuales 2 serían menores de edad:
- Gerónimo González Castro, de 6 años, colombiano
- Leticia Mondea Folsta, de 13 años, brasileña
- Dayana Paola Castro Calderón, de 37 años, colombiana
- Delicia Li de Yong, de 29 años, canadiense
- Maikol Michelle Mitrocil, de 32 años, ruso
- Luisa Fernanda Puentes Alzate, de 22 años, colombiana
- Francis Arlette Rivero, de 55 años, brasileña
- Jaslin Landaverde, de 26 años, estadounidense
- Gregoire Magadini, de 38 años, estadounidense
- Jalen Aybar, de 27 años, estadounidense
- Alejandra Graciano, de 34 años, estadounidense
- Alex Daniel Marco Witz, de 29 años, estadounidense
- Barriet-D Marco Witz, de 61 años, estadounidense
Sobre este hecho, el Gobierno de México anunció que se activaron de inmediato los protocolos de atención y coordinación entre instituciones para trasladar a los 13 turistas heridos.
IMSS-Bienestar traslada a tres heridos de Teotihuacán al Hospital de Ixtapaluca
El IMSS-Bienestar informó que tres de los seis pacientes lesionados durante el incidente registrado en Teotihuacán, fueron trasladados al Hospital General de Ixtapaluca para recibir atención especializada.
Uno de ellos, menor de edad, fue referido junto con su madre para asegurar su acompañamiento durante todo el proceso de atención, mientras que ella también recibirá seguimiento en la misma unidad.
“Cada paciente será valorado y atendido por un equipo multidisciplinario conformado por cirujanos generales, especialistas en ortopedia, cirugía vascular periférica y cirugía plástica, garantizando un abordaje completo para su recuperación”Gobierno de México
Mientras tanto, las otras tres personas continúan en el Hospital General de Axapusco, donde permanecen bajo observación médica y con seguimiento clínico constante.