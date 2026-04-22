El sindicato nacional de restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) acusa que el tiroteo en Teotihuacán es consecuencia de la falta de presupuesto al sector cultural.

De acuerdo con el sindicato del INAH, el gobierno redujo significativamente los recursos al sector, afectando la operatividad de los sitios patrimoniales, principalmente, en la seguridad.

Sindicato del INAH señala que tiroteo en Teotihuacán fue por falta de presupuesto

A través de un comunicado, el sindicato del INAH señaló que el tiroteo en Teotihuacán “no fue un hecho aislado”, sino resultado de “años de desatención presupuestal al sector cultural”.

Balacera en Teotihuacán (AXEL SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM / Axel Sánchez)

Los trabajadores sindicalizados acusan que tienen que operar cada día sin el personal y las herramientas necesarias, así como en condiciones laborales que empeoran año con año.

El sindicato del INAH exige a las autoridades que se preste puntual atención a sus demandas y a los compromisos pendientes que tienen con los trabajadores, para así brindar un mejor servicio.

Cabe mencionar que esta denuncia se da en respuesta a lo ocurrido en Teotihuacán, cuando un sujeto, identificado como Julio César Jasso, ingresó a la zona y abrió fuego contra los asistentes.

Asimismo, el sindicato del INAH dio sus condolencias a las víctimas del tiroteo en Teotihuacán y reiteró que la normalización de la agresión se ve potenciado con el descuido institucional.

Sindicato del INAH atribuye tiroteo en Teotihuacán a falta de presupuesto (Sindicato INAH)