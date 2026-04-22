El cuerpo de la mujer canadiense asesinada en el ataque en Teotihuacán espera su repatriación; Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya habría hecho la entrega a sus familiares.

Durante la tarde de este martes 21 de marzo, los familiares de la mujer canadiense habrían reclamado el cuerpo para su entrega ante las autoridades consulares.

El cuerpo del tirador de Teotihuacán, Julio César Jasso, se mantenía en la Fiscalía Regional de Texcoco como parte de la carpeta de investigación; sin embargo, también habría sido reclamado.

Cuerpo de mujer canadiense asesinada en Teotihuacán fue entregado; espera repatriación

Alrededor de las 18:09 horas fue captado un vehículo con quienes, se presume, eran familiares de la mujer canadiense asesinada en Teotihuacán para que se realizara la entrega del cuerpo.

La Fiscalía del Estado de México habría confirmado ya la entrega del cuerpo tras los procesos correspondientes de los peritos y otros elementos de investigación.

Sin embargo, todavía están en proceso de repatriación a Canadá, aunque no se han dado a conocer otros detalles como la ciudad de origen de la mujer canadiense fallecida el lunes 20 de abril.

El proceso de repatriación se llevaría a cabo en coordinación con las autoridades consulares de Canadá; de momento, la embajada canadiense en México no se ha pronunciado al respecto.

Cuerpo de la mujer canadiense asesinada ya fue entregado a sus familiares (Axel Sánchez)

La última publicación de la embajada de Canadá en México fue el agradecimiento a las autoridades por la pronta respuesta, que se sumó al pronunciamiento del primer Ministro, Mark Carney.

Ataque en Teotihuacán: Cinco víctimas permanecen hospitalizadas

Referente a las otras víctimas del ataque en Teotihuacán, IMSS Bienestar señaló que siguen hospitalizados cinco lesionados en dos instituciones médicas del Estado de México.

Cuatro lesionados en el ataque en Teotihuacán continúan su atención en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, y aunque se reportan estables, una de ellas está delicada.

Mientras que en el Hospital General de Axapusco se atiende a un lesionado más que presenta evolución favorable, aunque se mantiene con vigilancia médica continua.

De las 13 personas lesionadas en el ataque en Teotihuacán, ocho ya fueron dadas de alta, tal como informan las autoridades.