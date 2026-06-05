Las intensas lluvias registradas hoy jueves 4 de junio de 2026 provocaron inundaciones en el municipio de Tecámac, Estado de México, dejando vehículos atrapados y las vialidades colapsadas.

Tal es el caso de una combi del transporte público, la cual quedó atrapada en el agua debajo de un puente ubicado sobre la Avenida Ojo de Agua, entre los límites de Tecámac y Ecatepec.

Usuarios logran de salir de combi atrapada en inundaciones en Tecámac

Este jueves 4 de junio, habitantes de Tecámac resultaron afectados por las severas inundaciones que se registraron en varios puntos del municipio tras las fuertes lluvias de esta tarde.

Imágenes difundidas en redes sociales evidenciaron la gravedad de la situación, mostrando el caso de una combi que quedó atrapada en el agua con su chofer y usuarios en su interior.

Ante la imposibilidad de abrir las puertas por el agua, algunas personas quebraron una de las ventanillas para evacuar la unidad de manera urgente, logrando ponerse a salvo.

Esto toda vez que el agua se encontraba subiendo sus niveles, por lo que la combi corría el riesgo de quedar totalmente bajo la inundación.

De acuerdo con autoridades, no se reportaron personas lesionadas por estos hechos, toda vez que lograron salir antes de que empeorara la situación.

Inundaciones en Tecámac dejan vehículos atrapados y colapsan vialidades (Especial)

Vialidades incomunicadas por inundaciones en Tecámac

Las inundaciones registradas este jueves en Tecámac, Estado de México, dejaron también diversas vialidades incomunicadas.

Esto provocó la interrupción en el servicio continuo del Mexibús Línea 4, el cual funcionó únicamente de las estaciones UMB a Revolución y de La Raza a Central de Abastos.

Vialidades como Ojo de Agua resultaron con hasta 3 metros de agua, imposibilitando el tránsito de vehículos.

Colonias como Loma Bonita reportaron hasta 30 centímetros de agua, pero acompañadas de un fuerte corriente que puso en riesgo a vecinos de la zona y motociclistas y automovilistas que transitaban por la zona.

Personal de Aguas y Protección Civil manifestaron que ya trabajaban en los puntos afectados, con la intención de desazolvar el sistema de drenaje y liberar las vialidades.

A su vez, recordaron a la ciudadanía no tirar basura en las calles, toda vez que esta puede provocar taponamiento en las coladeras y contribuir a las inundaciones.