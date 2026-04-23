El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) negó que se hayan recortado los recursos destinados a la seguridad de Teotihuacán u otras zonas arqueológicas y museos bajo su resguardo.

Contrario a lo que acusa el sindicato del INAH, el instituto aseguró que los recursos para el sector cultural aumentaron este 2026 y se espera una inversión de 30 millones de pesos para Teotihuacán.

Sindicato del INAH atribuye tiroteo en Teotihuacán a falta de presupuesto (Sindicato INAH)

INAH afirma que aumentó presupuesto para seguridad de Teotihuacán y confirma inversión de 30 mdp

En respuesta a lo señalado por el sindicato de restauradores, el INAH informó que no se hizo ningún recorte en los recursos destinados a la seguridad de zonas arqueológicas y museos bajo su resguardo.

De acuerdo con el INAH, el presupuesto original para servicios de vigilancia en 2026 fue de 188.7 millones de pesos, cifra que posteriormente se amplió hasta alcanzar los 296.7 millones de pesos.

Respecto a Teotihuacán, el INAH confirmó una inversión de 30 millones de pesos destinada al mejoramiento de la infraestructura y servicios al visitante, como la instalación de arcos de seguridad en los cinco accesos.

Asimismo, se detalló que a partir del 22 de abril se fortalecieron los protocolos de operación mediante la incorporación de personal especializado, en coordinación con la Guardia Nacional.

Con el fin de evitar que se dé otro tiroteo }como el de Teotihuacán, el INAH informó que las medidas de seguridad se replicarán en otros recintos y museos de alta concurrencia.

INAH niega recorte a Teotihuacán y confirma inversión de 30 millones de pesos (INAH)