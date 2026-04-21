Julio César Jasso Ramírez fue identificado como el autor de la balacera en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán, ocurrida el 20 de abril de 2026, que dejó una turista canadiense muerta y trece heridos.

Originario de Guerrero, aunque registrado en Ecatepec, el atacante habría planeado el ataque en la zona arqueológica durante días.

Entre sus pertenencias se halló una imagen generada con inteligencia artificial junto a los autores de la masacre de Columbine, lo que refuerza la hipótesis de que actuó como imitador.

Foto que Julio César Jasso Ramírez con autores de la masacre de Colombine. (Especial)

Pero ¿qué más se sabe sobre Julio César Jasso Ramírez? Te lo contamos con los siguientes detalles:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Julio César Jasso Ramírez es el autor de la balacera en Teotihuacán

¿Quién es Julio César Jasso Ramírez?

Se conoce poco de Julio César Jasso Ramírez, salvo que aparentemente radicaba en la colonia La Purísima Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México (CDMX).

Información del gobierno apunta que Julio César Jasso Ramírez era originario de Tlapa de Comonfort, Guerrero.

Sin embargo, una búsqueda por mediante el CURP del autor de la balacera en Teotihuacán, apunta que nació en la CDMX y que fue registrado en Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Registro de Julio César Jasso Ramírez para la CURP. (Especial)

Registro de Julio César Jasso Ramírez para la CURP. (Especial)

Por otra parte, de entre las pertenencias de Julio César Jasso Ramírez, tras la balacera en Teotihuacán, se encontró una imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) donde posaba con los dos autores de la masacre en Columbine, sucedida el 20 de abril de 1999.

De acuerdo con algunos detalles extras brindados por el gobierno del Estado de México, el atacante tenía “perfil psicopático” y lo identificó como copycat o imitador de la masacre en Columbine.

¿Qué edad tiene Julio César Jasso Ramírez?

Al momento del ataque en Teotihuacán, Julio César Jasso Ramírez tenía 27 años de edad, pues nació el 9 de septiembre de 1998 y murió el 20 de abril de 2026.

¿Quién era la esposa de Julio César Jasso Ramírez?

Se desconoce si Julio César Jasso Ramírez tenía esposa.

¿Qué signo zodiacal es Julio César Jasso Ramírez?

Julio César Jasso Ramírez era del signo zodiacal de Virgo, pues nació el 9 de septiembre.

¿Cuántos hijos tiene Julio César Jasso Ramírez?

Se desconoce si Julio César Jasso Ramírez tenía hijos.

¿Qué estudió Julio César Jasso Ramírez?

Se desconoce el nivel de estudios de Julio César Jasso Ramírez.

¿En qué ha trabajado Julio César Jasso Ramírez?

Se desconoce en qué trabajaba Julio César Jasso Ramírez.

Julio César Jasso Ramírez es el autor de la balacera en Teotihuacán

La balacera en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, Estado de México, ocurrida el 20 de abril de 2026, fue atribuida de manera oficial a Julio César Jasso Ramírez. Se descartó que hubiera otro participante.

Según la cronología de la balacera en Teotihuacán, Julio César Jasso Ramírez ingresó con una mochila al sitio arqueológico, para subir hasta la primera planicie de la Pirámide de la Luna, tomar rehenes e iniciar la balacera.

La balacera dejó como saldo una turista canadiense muerta y 13 heridos, de los cuáles 7 fueron por arma de fuego.

En la balacera, Julio César Jasso Ramírez se habría suicidado con su propia arma, tras ser herido en la pierna.

Autoridades del Estado de México informaron que Julio César Jasso Ramírez planeó la balacera en Teotihuacán por varios días y que llevaba consigo una imagen hecha con Inteligencia Artificial (IA) junto a los autores de la masacre en Columbine.