El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) negó la supuesta inversión de 30 millones de pesos para comprar 6 arcos detectores de metales en los ingresos de Teotihuacán.

Es falso que los seis arcos de seguridad destinados a la Zona Arqueológica de Teotihuacán representen una inversión de 30 millones de pesos INAH

Contrario a lo difundido en medios, el INAH informó que mejoras en infraestructura, servicios y más museos están contemplados dentro del presupuesto de 30 millones de pesos, anunciado el 11 de marzo de 2026.

La aclaración del INAH ocurre luego de que se acusara al instituto de haber comprado detectores de metal a sobreprecio para Teotihuacán, alegando que su costo en línea no supera los 30 mil pesos por unidad.

INAH aclara inversión de 30 millones de pesos en Teotihuacán

INAH defiende que los 30 millones en Teotihuacán financiaron obras de acceso y actualización museográfica

En medio de los señalamientos en su contra por los gastos de 30 millones de pesos para seguridad en Teotihuacán, el INAH informó que con esos recursos también se realizaron obras de alcance mayor:

Renovación de taquillas e infraestructura de acceso

Optimización de servicios al visitante

Modernización de señalética

Asimismo, el INAH informó que también se realizó la actualización museográfica en los tres museos de la ZAT:

De la Cultura Teotihuacana

De Murales Teotihuacanos “Beatriz de la Fuente”

De La Ciudadela

Previamente, el INAH había informado que el presupuesto original para servicios de vigilancia en 2026 fue de 188.7 millones de pesos, cifra que posteriormente se amplió hasta alcanzar los 296.7 millones de pesos.

Zona Arqueológica de Teotihuacán ya tiene detector tras ataque (Yazmín Betancourt/ sdpnoticias)

Periodista cuestiona inversión de 30 millones en arcos detectores para Teotihuacán

La periodista Pamela Cerdeira cuestionó en redes sociales la inversión de 30 millones de pesos destinada a la instalación de cinco arcos detectores de metales en los accesos de la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

Cerdeira señaló que incluso los modelos más sofisticados del mercado están muy por debajo del costo promedio que implicaría destinar 6 millones de pesos por arco, información que fue negada posteriormente por el INAH.