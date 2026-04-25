El sindicato de bomberos de Houston reveló que uno de sus elementos, el capitán Andy Roseborrough, estuvo durante el tiroteo en Teotihuacán y brindó ayuda a un niño que resultó herido.

“Corrieron hacia las víctimas y encontraron a un niño de 6 años con múltiples heridas de bala” Sindicato de bomberos de Houston

Así lo reveló el organismo por medio de un mensaje que compartió en redes, en el cual resaltó que en las acciones también participó la doctora Jyothi Lagisetty, esposa del capitán.

Al abundar en detalles de lo ocurrido el 20 de abril, el sindicato de bomberos de Houston indicó que además del niño, la pareja apoyó a una mujer que también había sido baleada.

Bombero de Houston y su esposa salvaron a un niño herido en tiroteo en Teotihuacán

Durante el tiroteo en Teotihuacán en el que una mujer canadiense fue asesinada y el atacante terminó abatido, otras 13 personas resultaron heridas por los disparos, entre ello un niño de 6 años.

Sin embargo, la oportuna intervención de un bombero de Houston y su esposa, que es doctora en una sala de emergencias en la misma ciudad, permitió salvar la vida del menor de edad.

Bombero de Houston y su esposa doctora salvaron a niño en tiroteo de Teotihuacán (@FirefightersHOU/X)

Sobre lo ocurrido, el Sindicato de bomberos de Houston señaló que el capitán Andy Roseborrough y la doctora Jyothi Lagisetty, visitaron como turistas la zona arqueológica de Teotihuacán.

Luego de realizar un sobrevuelo en globo aerostático, recorrieron el sitio y decidieron subir a la Pirámide de la Luna, cuando escucharon diversos impactos, por lo que buscaron refugio.

Sin embargo, escucharon a alguien pedir un médico, por lo que ambos corrieron hacia las víctimas y encontraron al niño con múltiples heridas de bala y lo ayudaron para detener su hemorragia.

Bombero de Houston y su esposa también ayudaron a mujer herida en tiroteo en Teotihuacán

Además de la ayuda que brindaron al niño de 6 años que resultó lesionado durante el tiroteo en Teotihuacán, el bombero de Houston y su esposa también apoyaron a una mujer.

Sobre ello, el propio capitán Andy Roseborrough declaró que fue mientras ayudaban al menor de edad, que otras personas acercaron al sitio a la mujer que también había sido baleada.

No obstante, el bombero de Houston refirió que no mucho tiempo después, llegaron hasta el lugar elementos del cuerpo de bomberos de Teotihuacán y paramédicos para atender a los heridos.