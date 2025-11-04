El grupo conocido como “Generación Z México” causó polémica al publicar la lista de usuarios vetados, o personas non gratas, en el servidor de Discord.

La lista incluyó a políticos y figuras públicas de diversos partidos, entre los que destacaron los militantes de Morena, PRI y PAN, por, según ellos:

Haber dañado la soberanía

Contribuir a la inseguridad del país

Atentar contra la ética pública

Cometer corrupción, abuso de poder, etc

¿Quiénes son las personas vetadas por la Generación Z en Discord?

Aunque la lista de usuarios vetados en Discord por la Generación Z causó polémica, esta no tiene efectos administrativos ni legales contra las personas mencionadas.

A continuación, te presentamos la lista de personas que la Generación Z calificó de “non gratas” en el servidor de Discord:

La lista permanece en actualización constante por parte de los administradores y colaboradores de la Generación Z México, por lo que es posible que esta crezca con el pasar de las horas.