El grupo conocido como “Generación Z México” causó polémica al publicar la lista de usuarios vetados, o personas non gratas, en el servidor de Discord.
La lista incluyó a políticos y figuras públicas de diversos partidos, entre los que destacaron los militantes de Morena, PRI y PAN, por, según ellos:
- Haber dañado la soberanía
- Contribuir a la inseguridad del país
- Atentar contra la ética pública
- Cometer corrupción, abuso de poder, etc
¿Quiénes son las personas vetadas por la Generación Z en Discord?
Aunque la lista de usuarios vetados en Discord por la Generación Z causó polémica, esta no tiene efectos administrativos ni legales contra las personas mencionadas.
A continuación, te presentamos la lista de personas que la Generación Z calificó de “non gratas” en el servidor de Discord:
- Xóchitl Gálvez Ruiz
- Enrique Peña Nieto
- Felipe Calderón Hinojosa
- Alejandro Moreno Cárdenas
- Vicente Fox Quesada
- Gerardo Fernández Noroña
- Andrés Manuel López Obrador
- Adán Augusto López
- Eduardo Verástegui Córdoba
- Ricardo Anaya
- Luisa María Alcalde
- Camila Martínez Gutiérrez
- Gonzalo Alfonso López Beltrán
- Jesús Ernesto López Gutiérrez
- José Ramón López Beltrán
- Rocío Beltrán Medina
- Beatriz Gutiérrez Müller
- Pablo Iglesias Turrión
- Ricardo Salinas Pliego
- Yasmín Esquivel Mossa
- Octavio Romero Oropeza
- Rubén Rocha Moya
- Sandra Cuevas Nieves
- Ricardo Monreal Ávila
- Arturo Reyes Sandoval
- Layda Sansores San Román
- Alejandro Murat Hinojosa
- Alfonso Durazo Ávila
- Alfredo del Mazo
- Américo Villarreal Anaya
- Carlos Joaquín Codwel
- Carlos M. Aysa González
- Clara Luz Flores
- Claudia Pavlovich
- David Monreal Ávila
- Erubiel Ávila Villegas
- Esteban Moctezuma Barragán
- Félix Salgado Macedonio
- Ignacio Mier Velasco
- Ignacio Ovalle Fernández
- Javier Corral Jurado
- Julio Menchaca Salazar
- Lorena Cuéllar Cisneros
- Manuel Bartlett Díaz
- Manuel Espino Barrientos
- Marcelo Ebrard Casaubón
- Miguel A. Navarro Quintero
- Miguel Ángel Yunes Linares
- Miguel Ángel Yunes Márquez
- Napoleón Gómez Urrutia
- Omar Fayad Meneses
- Porfirio Muñoz Ledo
- Quirino Ordaz Coppel
- Ricardo Ahued Bardahuil
- Rocío Nahle García
- Tatiana Clouthier Carrillo
La lista permanece en actualización constante por parte de los administradores y colaboradores de la Generación Z México, por lo que es posible que esta crezca con el pasar de las horas.