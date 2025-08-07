José Ramón López Beltrán es el hijo mayor de el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y aunque no es el más mediático de sus hermanos constantemente está en el foco de medios de comunicación y ciudadanos, junto co su esposa Carolyn Adams.

El hijo mayor de AMLO y Rocío Beltrán ha expresado en diversos momentos su orgullo por ser hijo del ahora expresidente.

Aunque AMLO ya no está en funciones, José Ramón López Beltrán no deja de estar en el foco público, incluidos los momentos de vacaciones en Vidanta Cancún, cuyo dueño es un exasesor de AMLO, Daniel Chávez Morán:

Ante ello, te contamos más del perfil de hjo mayor de AMLO:

¿Quién es José Ramón López Beltrán?

José Ramón López Beltrán es el hijo mayor del expresidente Andrés Manel López Obrador (AMLO).

Es uno de los tres hijos que AMLO tuvo con Rocío Beltrán Medina, quien falleció en 2023. AMLO tiene cuatro hijos en total.

José Ramón López Beltrán nació en Villahermosa, Tabasco, en el año de 1981 y hasta ahora es el único de los hermanos que le ha dado nietos a la familia.

Beatriz Gutiérrez Muller y los tres hijos mayores de AMLO (Cortesía / Presidencia)

¿Qué edad tiene José Ramón López Beltrán?

José Ramón López Beltrán tiene 44 años de edad al haber nacido en el año 1981.

¿Quién es la esposa de José Ramón López Beltrán?

Carolyn Adams es la esposa de José Ramón López Beltrán, hija de padre estadounidense y madre brasileña.

Estudió en Estados Unidos y por su trabajo en la Organización de Naciones Unidas (ONU) se mudó a México donde conoció a su hoy esposo.

Carolyn Adams y su esposo José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO, presumen a su nuevo bebé (Especial)

¿Qué signo zodiacal es José Ramón López Beltrán?

José Ramón López Beltrán es de signo zodiacal Aries por haber nacido un 30 de marzo. Este signo de fuego se caracteriza por tener iniciativa, pasión determinación, pero también se le conoce común signo impulsivo.

¿Cuántos hijos tiene José Ramón López Beltrán?

José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams conforman una familia con cuatro hijos: tres de la pareja y una mayor de Carolyn Adams con una pareja anterior.

Cabe destacar que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es abuelo por José Ramón López Beltrán pues el resto de sus hermanos aún no son padres.

¿Qué estudió José Ramón López Beltrán?

José Ramón López Beltrán es Licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas campus Ciudad de México (CDMX).

¿En qué ha trabajado José Ramón López Beltrán?

En 2022, José Ramón López Beltrán dijo que desde 2020 inició a trabajar con Iván Octavio Chavez, un hijo del fundador de Grupo Vidanta, Daniel Chávez Morán, quien fue asesor en el gobierno de su padre.

La sede de su trabajo era en Houston, Texas, para la compañía KEI Partners LLC.

José Ramón López Beltrán vacaciona en Vidanta Cancún

En recientes fechas se ha visto a José Ramón López Beltrán en hoteles de Grupo Vidanta en Cancún y Nayarit.

Sus viajes también han llamado la atención en este que es llamado el Verano de Morena, aunque los de otros personajes de ese partido han sido en el extranjero.