Felipe Calderón, ex militante del PAN y esposo de Margarita Zavala, está considerando reincorporarse a la política tras el relanzamiento de Acción Nacional.

Recientemente reconoció que no quiere ser ligado al partido hasta o con la política mexicana hasta que sepa cómo será el actuar del nuevo PAN.

Aquí te contamos todo sobre Felipe Calderón como:

¿Quién es Felipe Calderón?

¿Cuántos años tiene Felipe Calderón?

¿Cuál es el signo zodiacal de Felipe Calderón?

¿Felipe Calderón tiene esposa?

¿Felipe Calderón tiene hijos?

¿Qué estudió Felipe Calderón?

¿Cuál es la trayectoria de Felipe Calderón? y más

¿Quién es Felipe Calderón?

Felipe Calderón Hinojosa es un político mexicano que se retiró de la vida pública nacional luego de terminar su periodo presidencial en 2012.

A pesar de que se ha desvinculado del PAN, partido en el que militó por 30 años, considerará su postura si éste sigue un rumbo ciudadano, aseguró tras el relanzamiento.

¿Cuántos años tiene Felipe Calderón?

Felipe Calderón nació el 18 de agosto de 1962, por lo que actualmente tiene 63 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Felipe Calderón?

Ya que el cumpleaños de Felipe Calderón es el 18 de agosto, el ex presidente de México y ex militante del PAN nació bajo el signo zodiacal de Leo.

¿Felipe Calderón tiene esposa?

La esposa de Felipe Calderón es la diputada federal Margarita Zavala, con quien contrajo matrimonio el 2 de enero de 1993.

¿Felipe Calderón tiene hijos?

Felipe Calderón y Margarita Zavala tienen 3 hijos:

María

Luis Felipe

Juan Pablo

¿Qué estudió Felipe Calderón?

El ex militante del PAN, Felipe Calderón, es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho.

Además tiene una maestría en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y otra más en Administración Pública por la Escuela de Gobierno Jonh F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

¿Cuál es la trayectoria de Felipe Calderón?

Felipe Calderón Hinojosa se unió al PAN en 1987 como secretario de Estudios para luego ser el Secretario Nacional Juvenil en 1991; para 1993 ya era Secretario General.

En el PAN también se desempeñó como:

representante ante el Instituto Federal Electoral ( de 1994 a 1995)

candidato al gobierno de Michoacán (1995)

presidente del Comité Ejecutivo (1996 a 1999)

representante de la asamblea legislativa del Distrito Federal (de 1988 a 1991)

Diputado Federal (de 1991 a 1994)

coordinador político en la Cámara de Diputado (de 200 a 2003)

Por otra parte, se desempeñó como:

Director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Público (Banobras)

Secretario de Energía

En 2006 se colocó como el ganador de las elecciones presidenciales, siendo el segundo presidente de México emanado del PAN, partido que abandonó en 2018.

Felipe Calderón podría regresar al PAN tras relanzamiento

Felipe Calderón aseguró que podría considerar regresar al partido en el que militó por 30 años liego del relanzamiento del PAN.

De acuerdo con el ex presidente de México, quiere estar seguro del rumbo que tomará el PAN con su relanzamiento y de que cumplirán con lo que está prometiendo esta nueva cara del partido antes de considerar regresar.