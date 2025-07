El ex presidente de México de 2012 a 2018, Enrique Peña Nieto, rechazó haber recibido un soborno de 25 millones de pesos para permitir el funcionamiento del sistema de espionaje Pegasus en México; aquí te decimos quién es el ex mandatario.

Un reportaje publicado el sábado 5 de julio por le medio israelí The Marker, señaló a Enrique Peña Nieto de permitir la operación de Pegasus en territorio nacional.

En respuesta, el ex presidente de México rechazó esta información en sus redes sociales, y posteriormente, en entrevista para Grupo Fórmula con el periodista Ciro Gómez Leyva, volvió a desmarcarse de las acusaciones, pero:

Enrique Peña Nieto fue presidente de México durante el periodo de 2012 a 2018, el cual concluyó con un cambio de régimen ante la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Presidencia de la República, lo cual puso fin, hasta este momento, a los gobiernos del PRI y del PAN en México.

Sin embargo, en fechas recientes, Enrique Peña Nieto fue señalado de permitir el uso del software de espionaje Pegasus en México, del cual fue víctima la periodista Carmen Aristegui como represalia por el reportaje de La Casa Blanca de EPN, según confirmó la Fiscalía General de la República (FGR) en enero de 2024.

La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto evidenció la adquisición de una propiedad valuada en 7 millones de dólares por el ex presidente y su ex esposa, la actriz Angélica Rivera. Dicha propiedad de lujo se encuentra ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX).

Sin embargo, en 2017, se reveló que Carmen Aristegui, su equipo de trabajo e incluso su hijo Emilio, quien era menor de edad en ese entonces, fueron objetivos del software Pegasus, el cual fue desarrollado por la empresa israelí NSO Group para espiar a periodistas, activistas de derechos humanos y opositores políticos.

Por su parte, la FGR reconoció esta información en enero de 2024 ante un tribunal federal de enjuiciamiento; no obstante, el único imputado por este caso fue Juan Carlos “GR”, autor material del espionaje por órdenes directas de su jefe, el empresario de origen israelí, Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, dueño del corporativo KBH.

Enrique Peña Nieto nació el 20 de julio de 1966, por lo que actualmente tiene 58 años de edad.

El signo zodiacal de Enrique Peña Nieto es Cáncer, ya que esta es la clasificación que le corresponde a las personas que nacieron entre el 21 de junio y el 22 de julio.

Actualmente, Enrique Peña Nieto no está casado. Sin embargo, su última esposa fue la actriz Angélica Rivera, de quien se divorció el 2 de mayo de 2019, solo unos meses después de haber terminado su gestión como presidente.

Su matrimonio inició el 27 de noviembre de 2010, siendo gobernador del Estado de México.

De acuerdo con la exdirectora de la Agencia Notimex, Sanjuana Martínez, Angélica Rivera fue propuesta a Enrique Peña Nieto en un catálogo con otras celebridades para facilitar que escogiera esposa.

Como parte de su primer matrimonio con Mónica Pretelini, quen murió en 2007, Enrique Peña Nieto procreó a 3 hijas que responden a los nombres de Paulina Peña Pretelini, Alejandro Peña Pretelini, Nicole Peña Pretelini y

Sin embargo, el ex presidente de México también tuvo un hijo como parte de su relación con Yessica de Lamadrid, aún cuando estaba casado con Mónica Pretelini; el nombre de su hijo es Luis Enrique Peña de Lamadrid.

Además, el ex mandatario tuvo otro hijo con Maritza Díaz Hernández, ex funcionaria del gobierno del Estado de México, quien responde al nombre de Diego Peña Díaz.

Enrique Peña Nieto abogado por la Universidad Panamericana​ y maestro en administración de empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

La trayectoria de Enrique Peña Nieto está vinculada su actividad política, la cual inició como parte del Grupo Atlacomulco en el Estado de México.

En este sentido, algunos cargos que desempeñó fueron:

El 5 de julio, el medio israelí The Marker señaló con un reportaje a Enrique Peña Nieto de facilitar el uso del softaware de espiionaje Pegasus en México, por lo que habría recibido un soborno de 25 millones de pesos de los empresarios israelíes, Uri Emmanuel Ansbacher y Avishai Samuel Neriah.

En respuesta, un día después, el ex presidente de México rechazó estas acusaciones en sus redes sociales:

Posteriormente, hoy lunes 7 de julio, el ex mandatario mexicano reapareció públicamente en entrevista para Grupo Fórmula, con el periodista Ciro Gómez Leyva, en la cual volvió a rechazar la información publicada por The Marker:

“Nunca me he desempeñado en ninguna área de la administración pública que no fueran estos importantes cargos de responsabilidad política, en donde el Presidente o el Gobernador, por así decirlo, sean responsables de asignar contratos a empresa o prestador de servicio alguno. No está en nuestro ámbito de competencia. No nos corresponde”.

EPN