Beatriz Gutiérrez Müller es escritora y esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien ha afirmado que es falso que se haya mudado a vivir a un barrio de lujo La Moraleja en Madrid, España.

Beatriz Gutiérrez Müller dijo que la noticia falsa es un ataque más de la derecha contra el movimiento que fundó su esposo.

De pasó, también desmintió rumores de separación de AMLO aunque dijo que su permanencia en la CDMX es por los estudios universitarios de su hijo, aunque aún no se sabe qué y dónde estudiará.

No obstante, negó que como dijeron sobre ella, él se haya mudado a Madrid luego de que se especuló que estudiaría en la Universidad Complutense de Madrid.

Te contamos más sobre Beatriz Gutiérrez Müller, quien rechazó tomar el papel “rancio” de primera dama.

¿Quién es Beatriz Gutiérrez Müller?

¿Qué edad tiene Beatriz Gutiérrez Müller?

¿Quién es el esposo de Beatriz Gutiérrez Müller?

¿Qué signo zodiacal es Beatriz Gutiérrez Müller?

¿Cuántos hijos tiene Beatriz Gutiérrez Müller?

¿Qué estudió Beatriz Gutiérrez Müller?

¿En qué ha trabajado Beatriz Gutiérrez Müller?

¿Quién es Beatriz Gutiérrez Müller? Escritora, historiadora y esposa de AMLO (Cuartoscuro )

¿Quién es Beatriz Gutiérrez Müller?

Beatriz Gutiérrez Müller es la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien al inicio del sexenio dijo que no tomaría el papel de “primera dama” pues señaló que era una idea rancia y que no hay mujeres de primera ni de segunda.

Por el contrario, dijo que se debía reflexionar sobre el papel público de las mujeres y su presencia en la vida política.

Beatriz Gutiérrez Müller presidenta del Consejo Honorario de la Coordinación de Memoria Histórica.

¿Qué edad tiene Beatriz Gutiérrez Müller?

Beatriz Gutiérrez Müller tiene 56 años de edad al haber nacido en el año 1969.

¿Quién es el esposo de Beatriz Gutiérrez Müller?

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es el esposo de Beatriz Gutiérrez Müller.

Aunque actualmente AMLO se encuentra en su retiro en su rancho de Palenque, Chiapas, y Beatriz Gutiérrez Müller en la CDMX, ella ha expresado que está enamorada de él.

Ante rumores de separación, ha señalado que lo acaba de visitar este fin de semana en Palenque, Chiapas y al finalizar el sexenio de AMLO contaron que ella estaría en CDMX por motivo de los estudios universitarios de su hijo.

AMLO y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller (CUARTOSCURO.COM / Edgar Negrete Lira)

¿Qué signo zodiacal es Beatriz Gutiérrez Müller?

Beatriz Gutiérrez Müller es de signo zodiacal Capricornio por haber nacido un 13 de enero. Este signo zodiacal se caracteriza planificar y alcanzar sus metas y son personas ambiciosas, responsables y perseverantes.

¿Cuántos hijos tiene Beatriz Gutiérrez Müller?

Beatriz Gutiérrez Müller y AMLO tiene como hijo a Jesús Ernesto López Gutiérrez, quien ha recientemente ha cumplido la mayoría de edad.

¿Qué estudió Beatriz Gutiérrez Müller?

Beatriz Gutiérrez Müller se encuentra en el Registro Nacional de Profesiones como Beatriz Gutiérrez Mueller con los siguientes estudios:

Licenciatura en Comunicación por la Universidad Iberoamericana

Maestría en Letras Iberoamericanas por la Universidad Iberoamericana

Doctorado en Literatura en la Universidad Autónoma Metropolitana

¿En qué ha trabajado Beatriz Gutiérrez Müller?

Beatriz Gutiérrez Müller es profesora e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I), ha publicado más de 20 artículos de divulgación científica así como siete libros de investigación sobre temas literarios.

Sus lineas de investigación son:

Conquista de México

Barroco religioso en castellano

Escritores y periodistas del Siglo XX

Otras

Beatriz Gutiérrez Müller aclara que seguirá viviendo y trabajando México

Ante el rumor de que se había mudado a Madrid, España, a un barrio de lujo junto con su hijo, Beatriz Gutiérrez Müller dijo que vive y seguirá trabajando en México.

También dijo que se dedica a la política pero queda a seguir resistiendo los ataques que en el fondo buscan atacar a AMLO.