La periodista Azucena Uresti reaccionó con un rotundo “Ora” al diputado de Morena, Arturo Ávila, tras sus declaraciones sobre la apertura de un centro de acopio y la donación de un mes de su sueldo para los damnificados por las inundaciones en México.

Arturo Ávila: Puse un centro de acopio. Estoy dando un mes de sueldo Azucena Uresti: Ora Arturo Ávila: El equivalente a un mes de sueldo para comprar despensas Azucena Uresti: No ayuda, no ayuda, no ayuda, ayuda el FONDEN… dinero rapidito

Entre risas, Azucena Uresti señaló que estas acciones individuales “no ayudan” tanto como lo hacía el desaparecido Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), dinero que, según la periodista, se desplegaba más rápido para atender emergencias.

La discusión se dio en el contexto de críticas a la desaparición del FONDEN y de los señalamientos por parte del Gobierno de México sobre su programa de atención integral frente a lluvias e inundaciones.

Azucena Uresti subrayó que las iniciativas individuales, aunque bien intencionadas, no sustituyen la rapidez ni la cobertura que ofrecía este fideicomiso federal.

Arturo Ávila lamenta que la oposición saque raja política de inundaciones en Veracruz y otros estados

Arturo Ávila dijo lamentar que que la oposición saque raja política cuando la presidenta Claudia Sheinbaum fue de manera presencial a los estados afectados:

Veracruz Puéblalo Hidalgo Querétaro San Luis Potosí

Arturo Ávila destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo cercanía con las personas, hay 92 por ciento de suministro de luz restablecido, 600 brigadas bienestar casa por casa y censadas más de 13 mil viviendas tras las intensas lluvias.

También señaló que a la oposición no le interesan los datos porque rompen son su “ narrativa de comunicación ” en referencia al FONDEN.

Claudia Sheinbaum anuncia que exhibirá “las corruptelas del FONDEN”

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que realizará la presentación de “las corruptelas del FONDEN”, en respuesta a versiones que señalan a este programa como un instrumento integral de atención a desastres naturales.

“Ahora dicen que el FONDEN era un instrumento integral para atención integral de desastres, falso, mentira, el FONDEN era un esquema burocrático, tardado y corrupto, con todas sus letras lo digo. Ayer me enseñaron… cómo durante ciertos periodos se inventaban declaratorias de emergencia por ondas de calor y casualmente estas fechas estaban asociadas a periodos electorales, lo vamos a presenta la próxima semana, las corruptelas…“ Claudia Sheinbaum

Durante su mensaje, Sheinbaum expresó su sorpresa ante la uniformidad de las críticas de opinadores, sugiriendo que “todos dicen lo mismo” porque alguien les dicta línea.

La presidenta destacó que antes no existía apoyo efectivo al pueblo, pero aseguró que la situación ha cambiado y que actualmente se tienen identificados todos los puntos afectados por las emergencias, reflejando un esquema de atención más organizado y eficiente.