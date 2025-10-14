Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “ruin” la búsqueda de culpables tras las fuertes lluvias que han dejado miles de damnificados en diferentes estados del México.

“Es ruin, es ruin está búsqueda de culpables y zopiloteo de algunos conductores, periodistas, comentócratas y algunos medios. Yo creo que en todo, todo ser humano si tiene corazón (...) lo que busca es apoyar pero está idea de que vamos a buscar que no hizo el gobernador de Querétaro, qué le faltó a la gobernadora de Veracruz, porqué el gobernador de Puebla, porque. Todos los gobernadores actuaron desde el primer momento (...) todos están actuando de manera muy responsable, todos ellos dedicándole 24 horas realmente” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del pueblo del martes 14 de octubre, la presidenta respondió a las críticas de la oposición por la gestión del Gobierno federal ante la emergencia, y defendió la actuación de los gobernadores, quienes —afirmó— “han estado en el terreno, atendiendo directamente a la población afectada”.

Cabe recordar que los estados más afectados por las lluvias son Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, regiones que la presidenta recorrió personalmente junto a sus mandatarios locales.

En redes sociales y distintos medios, las acciones de los gobiernos estatales y federal han sido objeto de críticas por las más de 60 personas muertas; sin embargo, Sheinbaum subrayó que “no es momento de politizar el dolor de la gente, sino de trabajar unidos para reconstruir y apoyar a las familias afectadas”.

