Luisa Alcalde, líder nacional del partido movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aclaró que José María Tapia Franco, extitular del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en el sexenio de Enrique Peña Nieto,no pertenece a las filas de Morena sino a las del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“En el caso de esta persona, José María Tapia, quiene eón su momento fue titular del FONDEN, no forma parte de Morena… está en el Partido Verde Ecologista” Luisa Alcalde. Morena

De gira por Sonora, Luisa Alcalde dijo que se está conformando el padrón del partido Morena y que en este no figura el político José María Tapia Franco.

Alcalde Luján aprovechó para destacar que se va a confirmar una Comisión Evaluadora para que en el futuro los aspirantes a cargos públicos tengan que pasar por filtros de incorporación.

No obstante, Luisa Alcalde reconoció que aunque han estado abiertos a aceptar a personas que provengan de otros partidos ahora tienen que cuidar a Morena .

Redes sociales recuerdan cuando José María Tapia Franco vestía camisa guinda de Morena

En redes sociales han reaccionado y recordado que José María Tapia Franco sí fue candidato por Morena a la presidencia municipal de Queretaro en las elecciones 2024.

“Las maromas del bienestar” respondieron algunos al intentar negarlo y otros destacaron que aunque solo con ver la forma en la que estaba vestido, con su camisa guinda , ya daba mucha información sobre su pertenencia al partido Morena.

José María Tapia la bolita que se echan entre partidos

Tras las lluvias e inundaciones en cinco estados de México, el FONDEN ha revivido en la discusión pública.

Desde Morena han criticado que fue un fideicomiso lleno de “corruptelas” mientras que desde la oposición han dicho que ese fideicomiso hace falta ante la cancelación de seguros.

En ese contexto, el nombre de Jose María Tapia Franco ha sido la bolita que se han echado entre partidos al recordar que pertenecía al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Morena y ahora el Partido Verde.