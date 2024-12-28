El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, presentó una propuesta de reforma por medio de la cual busca revivir el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

De acuerdo con el grupo parlamentario del PRI en San Lázaro, la iniciativa tiene el fin de responder de manera efectiva a emergencias naturales como sismos, huracanes, lluvias e inundaciones.

Cabe destacar que el fideicomiso fue eliminado ya que, según Andrés Manuel López Obrador (AMLO), era “la caja chica” de funcionarios y empresarios para realizar sus negocios “corruptos”.

AMLO responde a críticas por extinción del FONDEN (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

PRI propone iniciativa para revivir al Fonden

Este viernes 27 de diciembre, el diputado de la bancada del PRI en San Lázaro, Arturo Yáñez, propuso una reforma a la Ley General de Protección Civil.

Al respecto, indicó que con las reformas se reviviría el Fonden en busca de que México cuente con la preparación adecuada y se puedan reducir los tiempos de respuesta ante una emergencia.

En en ese sentido, el diputado Arturo Yáñez aseguró que revivir el Fonden sería “una inversión en la seguridad y el bienestar de todos los mexicanos, que es una responsabilidad ineludible del Estado”.

Asimismo, el diputado del PRI dijo que el Fonden servirá para garantizar que, ante un desastre natural, los recursos lleguen a quienes más los necesitan y permitirá que la reconstrucción y rehabilitación de zonas afectadas se haga rápidamente.

Cámara de Diputados (Cuartoscuro / Mario Jasso)

PRI quiere revivir al Fonden: ¿Por qué desapareció este mecanismo?

La desaparición del Fonden se realizó de forma oficial el 27 de julio de 2023 con la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El Fonden fue creado en 1996 como un instrumento financiero para apoyar a los estados, dependencias y entidades federales en la atención y restauración de los daños ocasionados por desastres naturales.

Sin embargo, el 21 de octubre de 2020, el entonces presidente AMLO presentó una propuesta para la desaparición del mecanismo, así como otros los fideicomisos que acusó, eran usados de forma corrupta.

Ante la extinción del Fonden, el diputado del PRI, Arturo Yáñez aseguró que se “ha generado un retraso en las ayudas y ha incrementado la carga sobre los gobiernos locales”, por lo cual propuso revivir el mecanismo.