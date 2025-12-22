Azucena Uresti se despidió temporalmente de su programa de radio y YouTube en Grupo Fórmula durante unas semanas pero ¿quién estará en su lugar? ¿cuándo regresa? Ella lo revela.

Azucena Uresti se despide de Grupo Fórmula durante unas semanas; Primitivo Olvera estará en su lugar

Tal y como reveló Azucena Uresti el 19 de diciembre de 2025, ella se ausentará durante las últimas semanas del 2025 en su programa de Grupo Fórmula, y regresará hasta enero del 2026.

A pesar de la ausencia de Azucena Uresti, el noticiero que se emite en radio y YouTube de 7 a 10 am de lunes a viernes, continuará y estará conducido por el periodista Primitivo Olvera.

Azucena Uresti anunció que estará de regreso hasta enero del 2026, es decir que comenzará el año regresando de nueva cuenta al exitoso programa de Grupo Fórmula.

A partir del lunes 22 de diciembre de 2025, Primitivo Olvera estará a cargo de conducir el programa de Azucena Uresti; cabe recordar qué él es una voz recurrente en los programas de Uresti como analista o reportero principal en segmentos específicos en Grupo Fórmula.

Por lo que habrá que esperar hasta el próximo enero del 2026 para que Azucena Uresti este de regreso en Grupo Fórmula tras merecidas vacaciones.