El nombre de Carmen Segura Rangel, directora de Protección Civil en el sexenio de Vicente Fox, volvió a tomar relevancia luego de ser mencionada en la conferencia mañanera del 24 de octubre de 2025.

En presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, recordó a Carmen Segura Rangel como un ejemplo de la corrupción en el FONDEN.

“La coordinadora de Protección Civil estuvo involucrada en muchos casos de corrupción que la llevaron, incluso, a la renuncia” Raquel Buenrostro

Raquel Buenrostro también recordó que la Auditoría Superior presentó contra Carmen Segura Rangel observaciones acreditadas de 182 millones de pesos, lo que la llevó a ser inhabilitada por 10 años.

¿Quién es Carmen Segura Rangel?

Originaria del Pueblo de Xoco, Carmen Segura Rangel fue directora de Protección Civil en el sexenio de Vicente Fox, afiliada al Partido Acción Nacional (PAN).

Bajo este cargo, se le acusó de hacer mal uso de recursos en la adquisición de 20 mil pares de botas y 20 mil impermeables.

Durante esos años, se especuló que Carmen Segura Rangel había desviado dinero a la campaña política de Santiago Creel, la cual perdió.

Actualmente, Carmen Segura Rangel sigue apoyando desde redes sociales a la facción panista y criticando al régimen de Morena.

Carmen Segura Rangel y Santiago Creel (Cuartoscuro / Nelly Salas)

¿Cuántos años tiene Carmen Segura Rangel?

No se conoce la fecha de nacimiento de Carmen Segura Rangel, por lo que no es posible determinar su edad en el presente 2025.

¿Cuál es el signo zodiacal de Carmen Segura Rangel?

Aunque no se conoce el signo zodiacal de Carmen Segura Rangel, se sabe que es fan de la banda de K-Pop BTS.

Carmen Segura Rangel (Cuartoscuro / Rodolfo Angulo)

¿Quién es el esposo de Carmen Segura Rangel?

A pesar de sus escándalos en el FONDEN, no se conoce quién es el esposo de Carmen Segura Rangel.

¿Quiénes son los hijos de Carmen Segura Rangel?

Al igual que el caso anterior, no se conoce la identidad de los hijos de Carmen Segura Rangel.

¿Qué estudió Carmen Segura Rangel?

Carmen Segura Rangel es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho con la Tesis “La calificación electoral y la reforma política de 1977”.

¿En qué ha trabajado Carmen Segura Rangel?

Carmen Segura Rangel fue miembro activo del PAN desde 1972, partido para el que se desempeñó como:

Diputada federal de la LIV y LVI Legislaturas

Representante a la II Asamblea del Distrito Federal

Secretaria general del Comité Regional del PAN en el DF

Directora General y Coordinadora General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación

Tras su escandalo como directora de Protección Civil en el sexenio de Vicente Fox, el entonces dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, nombró a Carmen Segura Rangel como la nueva directora del Registro Nacional de militantes.

Asimismo, ocupó cargos como:

Diputada de la IV Asamblea Legislativa del DF

Miembro de la Comisión de Elecciones del DF

Integrante de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del CEN

Carmen Segura Rangel fue señalada como ejemplo de corrupción en los años de operación del FONDEN

Al defender su postura a favor de la eliminación del FONDEN, Raquel Buenrostro hizo un llamado a recordar los múltiples casos de corrupción que se registraron durante su operación.

Señaló el caso específico de Carmen Segura Rangel, directora de Protección Civil en el sexenio de Vicente Fox, quien en julio de 2002 fue denunciada por desvío de recursos en el FONDEN.

Luego de entregar “apoyos” en estados que supuestamente no habían sufrido desastres, finalmente Carmen Segura Rangel renunció a su cargo en Protección Civil en el 2005.

Durante este tiempo, la Auditoria Superior de la Federación presentó observaciones por 181.6 millones de pesos, siendo inhabilitada por 10 años y multada con 1.77 millones de pesos.

Sin embargo, en 2006 el Órgano Interno de Control de Gobernación dejó sin efectos las sanciones anteriores por falta de pruebas, por lo que todo quedó en una amonestación privada en 2008 para Carmen Segura Rangel.