Por las lluvias torrenciales en México se reportan 64 muertos y 65 desaparecidos en un nuevo balance de los daños de parte del Gobierno federal.

Como respuesta el Gobierno de México iniciará un censo con el apoyo de la Secretaría del Bienestar en los 5 estados más afectados que son; Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro.

Lo anterior por órdenes de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quién solicitó de manera inmediata este censo para las familias afectadas, viviendas y próximamente zonas de cultivo, así como ganado.

Lluvias torrenciales en México: con apoyo de 3 mil servidores de la nación inician censos

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar informó del censo que iniciará para las viviendas afectadas tras las fuertes lluvias en Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro.

En este censo del Bienestar donde participarán 600 brigadas para el Bienestar junto con 3 mil mil servidores de la nación, además de contar con el apoyo de la Coordinación Nacional de Becas y la Secretaría de Agricultura.

Los censos iniciarán a partir de este lunes 13 de octubre donde se llenará un formato casa por casa con los siguientes datos:

Datos personales

Integrantes de la familia

Daños o pérdidas

Vivienda

Servicios de la vivienda

Mobiliarios y artículos del hogar (enseres)

Agricultura

Ganadería y pesca

Locales comerciales

Datos y propiedad del inmueble

Además a las personas afectadas se les entregará un cintillo mismo que servirá como comprobante de que fueron censados con el cuál las autoridades podrán identificarlos y entregarles el apoyo.

También se colocará una etiqueta con la leyenda “Vivienda censada” que tendrá el mismo fin, de la que piden no despegarla de la vivienda y hasta tomarle una fotografía.

Respecto a la entrega de los primeros apoyos se dará en limpieza a partir de la próxima semana.

Adicionalmente de enseres como:

Refrigerador

Estufas

Vajilla

Colchón

Ventilador

En tanto en el balance de personas muertas del Gobierno de México y la Coordinación Nacional de Protección Civil al 13 de octubre suman 64 divididas en:

29 personas muertas en Veracruz

13 personas muertas en Puebla

21 personas muertas en Hidalgo

1 persona muerta en Querétaro

En el caso de personas desaparecidas son un total de 65: