El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respondió a las declaraciones de Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, sobre que José María Tapia es militante de su partido.

A través de una breve publicación en redes sociales, el Partido Verde desmintió lo que dijo Luisa Alcalde y aseguró que José María Tapia, ex director del Fonden, no milita en sus filas.

¿Quién es José María Tapia Franco? (Cortesía)

Las lluvias e inundaciones han causado grandes afectaciones en cinco estados, por lo que ha revivido la discusión pública del Fonden, de la que José María Tapia fue director.

José María Tapia ha sido fuertemente criticado por una mala dirección del Fonden durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y fue señalado de ser militante de Morena.

De gira por Sonora, Luisa Alcalde negó que José María Tapia, ex director del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), fuera militante de Morena y aseguró que es del Partido Verde.

Sin embargo, el Partido Verde precisó que José María Tapia no milita en sus filas y que solo fue candidato de la coalición a la presidencia municipal de Querétaro en 2024.