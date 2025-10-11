El paso del huracán Priscilla ha dejado intensas lluvias por las que se registran diversas inundaciones en México y un balance negativo en los estados de Puebla, Veracruz, Querétaro e Hidalgo.

Lo anterior debido a que hasta la noche del viernes 10 de octubre, las autoridades federales y estatales reportan que las inundaciones en México han ocasionado muertos, desaparecidos y daños.

En particular, el balance emitido por los gobiernos de los estados indica que derivado de las intensas precipitaciones, han muerto un total de 31 personas en:

Puebla

Veracruz

Querétaro

Hidalgo

Inundaciones en Hidalgo (Hidalgo y sus alrededores)

Inundaciones en Hidalgo al 10 de octubre

De acuerdo con lo reportado por las autoridades encabezadas por el gobernador Julio Menchaca, las lluvias de las últimas horas han dejado un saldo negativo en Hidalgo.

Pues se informó este balance de daños hasta la noche del 10 de octubre:

18 muertos

90 comunidades incomunicadas

300 escuelas afectadas

Cerca de mil viviendas dañadas

Ríos desbordados en varias regiones del estado

7 municipios sin energía eléctrica

87 reportes de afectaciones en servicios básicos

59 clínicas y hospitales con daños operativos

Las lluvias en Hidalgo han dejado 16 muertos, 90 comunidades incomunicadas, 1,000 viviendas dañadas y 17 municipios sin luz. Hay 308 escuelas afectadas y 87 derrumbes. Huejutla, Tlanchinol, Calnali, Molango y Zacualtipán, los más golpeados. #Hidalgo #Lluvias pic.twitter.com/hZFfInoFhY — Soledad Durazo Barceló (@SoledadDurazo) October 10, 2025

Inundaciones en Puebla al 10 de octubre

Las inundaciones ocasionadas por las lluvias torrenciales del 9 y 10 de octubre, han afectado principalmente la zona de la Sierra Norte de Puebla.

Donde se registra una grave contingencia que afecta a 38 municipios y en los que el saldo es el siguiente:

9 personas muertas

8 personas desaparecidas que fueron arrastradas por corrientes de lodo

4 ríos desbordados en Huauchinango

13 carreteras con cierres totales o parciales

5 mil 875 escuelas con clases suspendidas en 64 municipios

1 clínica inundada y fuera de servicio

1 hospital parcialmente evacuado por falta de luz e inundaciones

1 bebé rescatado en helicóptero y trasladado a Tlaxcala

Incendio en ducto de Pemex en La Ceiba (causa aún no confirmada)

💔 ¡Tragedia en Puebla! Aumenta la Cifra de Muertos por Deslaves ⚠️



El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta ha emitido un informe urgente 🚨 sobre la grave situación en Puebla debido a las lluvias e inundaciones. 🌧️



Se trabaja con SEDENA, Guardia Nacional y Marina. La… pic.twitter.com/HDMjc3uG9C — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 11, 2025

Inundaciones en Veracruz al 10 de octubre

En el estado de Veracruz, las condiciones del clima de las últimas horas también han provocado un balance negro.

Pues se reportan afectaciones graves en municipios como Poza Rica, Tuxpan y Papantla, donde las cifras son estas:

3 personas muertas, un policía, una joven y un hombre

Desbordamiento del río Cazones

Colonias inundadas en Poza Rica, Papantla y Tuxpan

Familias atrapadas en azoteas que ya fueron rescatadas

Malecón de Tuxpan completamente cubierto por el río

Descenso paulatino del nivel del agua durante la tarde

Daños en viviendas y vialidades, sin que hasta el momento haya una cifra oficial

Inundaciones en Veracruz (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Inundaciones en Querétaro al 10 de octubre

En Querétaro, se han desplegado el Ejército Mexicano para aplicar el Plan DN-III, además de que se estableció coordinación directa el gobierno estatal y la federación para atender las afectaciones:

1 menor de edad muerto por un deslave en Agua Fría, Pinal de Amoles

Cierre de vialidades en municipios serranos y del semidesierto

Caída de árboles y obstrucción de caminos