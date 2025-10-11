El paso del huracán Priscilla ha dejado intensas lluvias por las que se registran diversas inundaciones en México y un balance negativo en los estados de Puebla, Veracruz, Querétaro e Hidalgo.
Lo anterior debido a que hasta la noche del viernes 10 de octubre, las autoridades federales y estatales reportan que las inundaciones en México han ocasionado muertos, desaparecidos y daños.
En particular, el balance emitido por los gobiernos de los estados indica que derivado de las intensas precipitaciones, han muerto un total de 31 personas en:
- Puebla
- Veracruz
- Querétaro
- Hidalgo
Inundaciones en Hidalgo al 10 de octubre
De acuerdo con lo reportado por las autoridades encabezadas por el gobernador Julio Menchaca, las lluvias de las últimas horas han dejado un saldo negativo en Hidalgo.
Pues se informó este balance de daños hasta la noche del 10 de octubre:
- 18 muertos
- 90 comunidades incomunicadas
- 300 escuelas afectadas
- Cerca de mil viviendas dañadas
- Ríos desbordados en varias regiones del estado
- 7 municipios sin energía eléctrica
- 87 reportes de afectaciones en servicios básicos
- 59 clínicas y hospitales con daños operativos
Inundaciones en Puebla al 10 de octubre
Las inundaciones ocasionadas por las lluvias torrenciales del 9 y 10 de octubre, han afectado principalmente la zona de la Sierra Norte de Puebla.
Donde se registra una grave contingencia que afecta a 38 municipios y en los que el saldo es el siguiente:
- 9 personas muertas
- 8 personas desaparecidas que fueron arrastradas por corrientes de lodo
- 4 ríos desbordados en Huauchinango
- 13 carreteras con cierres totales o parciales
- 5 mil 875 escuelas con clases suspendidas en 64 municipios
- 1 clínica inundada y fuera de servicio
- 1 hospital parcialmente evacuado por falta de luz e inundaciones
- 1 bebé rescatado en helicóptero y trasladado a Tlaxcala
- Incendio en ducto de Pemex en La Ceiba (causa aún no confirmada)
Inundaciones en Veracruz al 10 de octubre
En el estado de Veracruz, las condiciones del clima de las últimas horas también han provocado un balance negro.
Pues se reportan afectaciones graves en municipios como Poza Rica, Tuxpan y Papantla, donde las cifras son estas:
- 3 personas muertas, un policía, una joven y un hombre
- Desbordamiento del río Cazones
- Colonias inundadas en Poza Rica, Papantla y Tuxpan
- Familias atrapadas en azoteas que ya fueron rescatadas
- Malecón de Tuxpan completamente cubierto por el río
- Descenso paulatino del nivel del agua durante la tarde
- Daños en viviendas y vialidades, sin que hasta el momento haya una cifra oficial
Inundaciones en Querétaro al 10 de octubre
En Querétaro, se han desplegado el Ejército Mexicano para aplicar el Plan DN-III, además de que se estableció coordinación directa el gobierno estatal y la federación para atender las afectaciones:
- 1 menor de edad muerto por un deslave en Agua Fría, Pinal de Amoles
- Cierre de vialidades en municipios serranos y del semidesierto
- Caída de árboles y obstrucción de caminos