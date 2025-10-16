La presidenta Claudia Sheinbaum alista la presentación de “las corruptelas del FONDEN”, así lo dio a conocer al negar que este era un programa integral de atención de desastres naturales como han señalado opinadores.

La presidenta dijo que, ante los efectos de las inundaciones, le parece extraño que las y los opinares “todos dicen lo mismo” por lo que sugirió que alguien les dicta línea.

Ante comentarios de que el FONDEN era un instrumento integral de atención de desastres, Claudia Sheinbaum dijo tajantemente que eso es falso.

Este 16 de octubre de reportó el incremento a 70 muertos el número de víctimas por las intensas lluvias.

Claudia Sheinbaum: Hoy hay apoyo ante desastres

Claudia Sheinbaum no solo aseguró que antes no había apoyo al pueblo sino que hoy la situación ha cambiado y se tienen identificados todos los puntos afectados.

Destacó que esa ha sido si forma de trabajar desde que era delegada en Tlalpan, donde aseguró que su plan de reconstrucción se hizo más rápido que el de Miguel Ángel Mancera para la CDMX y de Enrique Peña Nieto para el país tras los sismo de 2017.

Claudia Sheinbaum reitera que el gobierno debe garantizar la ayuda y agradece a empresarios que ayudan de manera desinteresada

Claudia Sheinbaum agradeció a a los empresarios que han colaborado con ayuda de manera desinteresada, no obstante, insistió que el gobierno es el encargado de garantizarla mediante un plan.

Reconoció la labor de empresarios que ayudan de manera desinteresada y a la vez destacó que está establecido en un plan la actuación del Plan DN-III de las Fuerzas Armadas, de la Marina, de las autoridades de Protección Civil y de los Comités de Emergencia.

A la vez destacó el trabajo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al señalar que si la empresa fuera privada no habría habido la respuesta rápida que siempre tiene.

Hasta este 16 de octubre, 108 municipios continuan afectados por lluvias e inundaciones en los estados afectados:

Veracruz Puéblalo Hidalgo Querétaro San Luis Potosí

En total se contabilizan 108 municipios afectados, 69 de ellos prioritarios y 160 comunidades incomunicadas.