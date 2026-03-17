En medio de crecientes tensiones diplomáticas con Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene un respaldo popular sólido, según la encuesta MetricsMx.

El 75.3% de los mexicanos aprueba su gestión, mientras que un 76.9% respalda la defensa de la soberanía frente a críticas externas.

Las declaraciones de Donald Trump sobre la violencia en México han reforzado el sentimiento nacionalista, con una mayoría que exige dignidad y firmeza ante las presiones de Estados Unidos.

Sólida aprobación a Claudia Sheinbaum

De acuerdo con los resultados de la encuesta MetricsMx, realizada el 11 de marzo de 2026, el 75.3% de los mexicanos aprueba el desempeño de Claudia Sheinbaum como presidenta.

De este grupo, un notable 59.3% manifiesta que “aprueba mucho” su gestión, frente a un 19.5% que la desaprueba.

Encuesta da respaldo a Sheinbaum en defensa de la soberanía (Especial)

Amplio rechazo a la injerencia extranjera

El clima de opinión pública se ha visto influido por las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó a México como el “epicentro de la violencia de los cárteles” y propuso una coalición internacional contra el narcotráfico.

Ante esta postura, el sentimiento nacionalista ha cobrado fuerza: el 76.9% de los encuestados está de acuerdo en que el gobierno mexicano defienda la soberanía del país frente a las opiniones de políticos extranjeros sobre la seguridad interna.

Solo un 16.0% se mostró en desacuerdo con esta postura de defensa soberana.

Dignidad frente a las demandas de Estados Unidos

La encuesta también profundizó en la respuesta que la ciudadanía espera de su gobierno ante las presiones de Estados Unidos.

Al ser cuestionados sobre qué es más necesario frente a los señalamientos de Trump, el 62.6% de los ciudadanos considera que la prioridad debe ser defender la dignidad de México.

Por el contrario, solo un 22.4% opina que el país debería plegarse a las demandas de Estados Unidos.

Metodología de la encuesta MetricsMx

Estos datos provienen de una encuesta telefónica realizada a 800 adultos residentes en México el 11 de marzo de 2026.

El estudio utilizó un muestreo probabilístico basado en la lista nominal del INE, con un margen de error máximo de +/-3.46% y un nivel de confianza del 95%