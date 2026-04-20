La presidenta Claudia Sheinbaum cumple una semana más de gestión con una aprobación ciudadana que se mantiene sólida y mayoritaria.

Según la más reciente encuesta de MetricsMX, más del 70% de los encuestados respalda su gobierno, en un contexto marcado por ajustes en el gabinete y la llegada de Roberto Velasco a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La estabilidad en los niveles de aprobación refleja confianza en la presidenta de México, mientras que la desaprobación permanece estable en torno al 21.8%.

Aprobación de Sheinbaum se mantiene arriba de 70% y suma a Velasco al gabinete: encuesta MetricsMx (SDPnoticias)

Evolución de la aprobación de Claudia Sheinbaum

A lo largo del último mes, la aprobación a la gestión presidencial de Claudia Sheinbaum ha mostrado variaciones mínimas, consolidándose en un rango de aprobación mayoritario.

En la semana del 25 de marzo, Sheinbaum registró un 72.5% de aprobación. Esta cifra experimentó un ligero ascenso el 1 de abril, alcanzando el 73.1%. Posteriormente, el nivel de aprobación se situó en 71.6%, y en la medición del 15 de abril de 2026, se ubicó en un 71.0%.

Es relevante destacar que el núcleo de apoyo más entusiasta (“aprueba mucho”) se ha mantenido constante, representando al 57.0% de los ciudadanos en la última medición.

Por su parte, la desaprobación a la presidencia de Claudia Sheinbaum se ha mantenido estable en torno al 21.8%.

Aprobación de Sheinbaum se mantiene arriba de 70% y suma a Velasco al gabinete: encuesta MetricsMx (SDPnoticias)

Roberto Velasco llega a la Secretaría de Relaciones Exteriores

Un elemento clave en la medición de esta semana es la incorporación de Roberto Velasco como nuevo secretario de Relaciones Exteriores.

El estudio revela que el 41.0% de la población ya conoce o ha escuchado hablar del nuevo canciller, mientras que el 59.0% restante aún no lo identifica.

Entre los ciudadanos que conocen la trayectoria de Velasco, la percepción es mayoritariamente positiva. El 23.5% de los consultados tiene una “buena” opinión de él, sumado a un 2.1% que la califica como “muy buena”.

En contraste, las opiniones negativas se mantienen en niveles bajos, con un 5.6% que considera su imagen como “mala” y un 5.1% como “muy mala”.

Aprobación de Sheinbaum se mantiene arriba de 70% y suma a Velasco al gabinete: encuesta MetricsMx (SDPnoticias)

Metodología de la encuesta de MetricsMx

Los datos presentados corresponden a una serie de encuestas telefónicas automatizadas realizadas a 800 adultos residentes en México.

El estudio utiliza un muestreo probabilístico basado en la lista nominal del INE, con un margen de error de +/-3.46% y un nivel de confianza del 95%