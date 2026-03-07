El presidente Donald Trump ha insistido a Claudia Sheinbaum que permita que Estados Unidos entre a México para erradicar los cárteles de drogas, que, según él, gobiernan el país.

Durante la cumbre regional Escudo de las Américas, Donald Trump afirmó que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles” y desde ahí se orquesta el caos en todo el hemisferio.

Trump insiste a Sheinbaum en entrar a México contra cárteles (Rebecca Blackwell / AP)

Trump elogia a Sheinbaum, pero insiste entrar a México para combatir cárteles

Este sábado 7 de marzo, Donald Trump reveló que no ha dejado de insistir para que la presidenta Claudia Sheinbaum le permita entrar a México y así erradicar los cárteles de drogas.

Donald Trump destacó que Claudia Sheinbaum es “muy buena persona” y “una hermosa mujer”, sin embargo, México sigue siendo gobernado por los cárteles, que tienen que ser eliminados.

“Le dije: ‘presidenta, déjeme erradicar a los cárteles’. Y ella respondió: ‘no, no, no’”. Donald Trump

El presidente Donald Trump adelantó que su gobierno hará todo lo necesario para defender la seguridad nacional de Estados Unidos y garantizar el bienestar de sus ciudadanos.

Cabe mencionar que estas declaraciones se dan luego de que Trump anunció una coalición militar en Latinoamérica para detener los cárteles del narcotráfico en la región.