La encuesta MetricsMx correspondiente a la semana del 8 de abril de 2026 confirma que Claudia Sheinbaum mantiene un sólido respaldo ciudadano, con una aprobación del 71.6%.

El estudio también revela un aumento en la aceptación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde el 60.2% de los encuestados afirmó haberlo usado o estar dispuesto a hacerlo.

Además, casi la mitad de la población califica al AIFA como un “buen aeropuerto”. Estos resultados reflejan un clima de confianza en proyectos estratégicos del gobierno de la Cuarta Transformación.

Encuesta MetricsMx revela alta aprobación de Sheinbaum y apoyo al AIFA (SDPnoticias)

Aprobación de Sheinbaum se consolida en el ejercicio presidencial

De acuerdo con la encuesta MetricsMx, el 71.6% de los mexicanos aprueba la gestión de Sheinbaum.

Esta cifra se compone de un 58.9% que aprueba “mucho” su desempeño y un 12.7% que lo hace “algo”. Por el contrario, la desaprobación se ubica en un 21.5%.

Este nivel de respaldo ha mostrado una consistencia notable en las últimas tres mediciones, registrando un 72.5% a finales de marzo y un 73.1% a inicios de abril, manteniéndose siempre por encima del umbral del 70%.

Encuesta MetricsMx revela alta aprobación de Sheinbaum y apoyo al AIFA (SDPnoticias)

El AIFA: Hacia una mayor aceptación

Uno de los hallazgos más relevantes de esta novena semana de medición es la percepción sobre el AIFA.

La encuesta revela que la disposición para utilizar esta terminal aérea es alta: el 60.2% de los encuestados afirmó que ya ha utilizado el aeropuerto o que estaría dispuesto a hacerlo para sus viajes. Solo un 27.8% manifestó una negativa al respecto.

En cuanto a la valoración de sus instalaciones, la opinión pública tiende a ser favorable. Casi la mitad de la población, el 49.5%, califica al AIFA como un “buen aeropuerto”.

En contraste, solo el 19.2% lo considera una mala infraestructura, mientras que un 21.5% mantiene una postura neutral, calificándolo como “ni bueno ni malo”.

Encuesta MetricsMx revela alta aprobación de Sheinbaum y apoyo al AIFA (SDPnoticias)

Metodología de la encuesta MetricsMx

La encuesta de la Semana 9 fue realizada mediante entrevistas telefónicas automatizadas a 800 adultos residentes en México el 8 de abril de 2026. El estudio utiliza un muestreo probabilístico basado en la lista nominal del INE, con un margen de error de +/-3.46% y un nivel de confianza del 95%